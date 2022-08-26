محمد أبو داوود: نبيل الحلفاوي زعل مني لما انتقدت صديقه واتخاصمنا فترة

قال الفنان محمد أبو داوود، إن مواجهة الجمهور على المسرح صعبة جدًا، وبالتالي فإن الفنان يحتاج إلى التوفيق ودراسة السيناريو بشكل جيد.

وأضاف محمد أبو داوود خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج في المساء مع قصواء، على «قناة cbc»: «نبيل الحلفاوي من الفنانين القلائل الذين لا يقدمون الدور إلا عن اقتناع، فقد يرفض بطولة لأنه ليس مقتنعًا، ويمكنه الموافقة على المشاركة في عمل ليس بطلًا فيه لأنه مقتنع به».

وتابع: «تعاونت معه في مسلسل الزيني بركات، كان نبيل الحلفاوي بطلا، وأحضر كل المراجع عن الزيني بركات، وكان المخرج يقول إن من يريد أن يسأل عن شيء في التاريخ يمكنه سؤال الحلفاوي، وكان المخرج نفسه يسأله».

مشادة كلامية بسبب صديق «الحلفاوي»

وواصل: «نبيل الحلفاوي دقيق ومحترم وصاحب صاحبه.. مرة حصلت بيني وبينه خناقة لمجرد إني أخطأت في حق فنان كبير صديقه، وقلت إنه لا يختار أعماله بشكل سليم، لكنه رد عليّ، وقالي لما تحب تقول يبقى تقول في وشه وهو موجود، وقعدنا زعلانين لحد ما اتصالحنا في روما أثناء تصوير مسلسل رأفت الهجان».

وأوضح أنّ له عدة معايير تجعله يشارك في الأعمال الفنية، منها تحقيق الفائدة للمشاهد، وهل هناك إساءة: «أرفض الإساءة ويجب أن يكون هناك قيمة حتى لو كانت صغيرة، لأن الفن الحقيقي رسالة، إذ أنه يضيف لمجتمعات ويضر مجتمعات ويدمر أجيالا».

وواصل: «الناس دايما تقولي إحنا بنصدقك وبنحترمك وأريد الحفاظ على هذا الأمر، من الممكن أن أشارك في عمل كوميدي ولكن فيه فائدة للأسرة والمجتمع».

الفن الحقيقي رسالة

وتابع: «حتى اليوم أطفال كتير بيسلموا عليّا بسبب يوميات زوجة مفروسة جدًا، أو يوميات ونيس، وبالتالي العمل يجب أن يحمل قيمة ولو كانت بسيطة.. الفلوس لا تعنيني لأن رزقي محدش هياخده غيري، لازم نسعى ولكن باحترام وكرامة، وليس معنى ذلك أن نتواكل، وإن تحدث أحد معنا في أي عمل يجب أن تتسم ردودنا باللطف حتى لو كنا سنعتذر .. منبقاش وحشين».

وأردف: «في سنة 1994، مكانش عندي أي رصيد في البنك، وكنا يوم 26 في الشهر، ووقتها كنت بدي لمراتي 2000 جنيه، كان عندي بنتين لسه صغيرين والظروف صعبة، ومكانش عندي شغل، ومكانش معايا الـ2000 جنيه، وفكرت في كل الناس، وعمرو عرفة كان عامل شركة إعلانات قبل ما يبقى مخرج وحصلت على 3000 جنيه في إعلان ولم يعرض حتى الآن».