الحلفاوي وهند صبري وجنات والبارودي ينعون رجاء حسين: فقدنا قامة كبيرة

حرص عدد من الفنانين على نعب الفنانة الراحلة رجاء حسين التي غيبها الموت عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 85، وتقديم العزاء لأسرتها.

حيث قدم الفنان نبيل الحلفاوي العزاء لأسرتها ونعاها من خلال حسابه بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، حيث كتب: «رحم الله الفنانة رجاء حسين والتي كانت إحدى عضوات المسرح القومي البارزات، خالص العزاء لأسرتها وللأسرة الفنية».

كما نشرت الفنانة هند صبري صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلقت عليها قائلة: «فقدنا اليوم قامة كبيرة.. رحلت جدتي في «عايزة اتجوز».. وداعا الفنانة المثقفة الملتزمة القديرة رجاء حسين».

نجوم الفن ينعون وفاة رجاء حسين

بينما شاركت الفنانة جنات صور للفنانة الراحلة في مختلف مراحل حياتها، وعلقت عليها: «الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وفاة الفنانه رجاء حسين اللهم ارحمها برحمتك التي وسعت كل شيء.. الدعاء».

وحرصت الفنانة ريم البارودي على نعي الفنانة رجاء حسين من خلال حسابها على «تويتر»، حيث علقت قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون رحمة الله على الأستاذة والفنانة الكبيرة رجاء حسين أسكنها الله فسيح جناته».

تكريم الفنانة رجاء حسين

يذكر أن الفنانة رجاء حسين حصلت في مارس الماضي على تكريم من قبل السيدة انتصار السيسي في يوم المرأة المصرية، والذي أسعدها بشدة موضحة أنها سعدت للغاية بهذا التكريم في عمرها الـ 85 وأنها لم تنم من شدة الفرحة.

أخر أعمال رجاء حسين

وكانت آخر مشاركاتها الفنية مشاركتها في مسلسل واحة الغروب الذي تم عرضه عام 2017، وشاركها بطولته منة شلبي، خالد النبوي، أحمد كمال، سيد رجب، رشدي الشامي، ركين سعد، وعدد آخر من الفنانين.