نادية مصطفى تشدو بـ«يحلها الحلال» لأول مرة بحفل محكى القلعة

أحيت الفنانة نادية مصطفى، الفقرة الأولى من الليلة العاشرة لفعاليات مهرجان محكى القلعة الدولي للموسيقى والغناء، المقام بقلعة صلاح الدين، في دورته الثلاثين وسط حضور جماهيرى كبير.

وقدمت الفنانة نادية مصطفي، خلال حفلها في مهرجان القلعة لأول مرة، أغنيتها الجديدة «يحلها الحلال»، التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، ورددوا الكلمات معها.

كانت نادية بدأت حفلها بأداء أغنية «متقولش إيه ادتنا مصر»، ثم استكملت الحفل بتقديم أغنيات «سلامات، وشدوني ليك، والصلح خير، وجاي في إيه»، وستقدم عدد آخر من الأغنيات خلال حفلها بمهرجان القلعة.

من المقرر أن يشدو هاني شاكر في الفقرة الثانية من الحفل، وسيقدم عدد من أهم وأشهر أغنياته، وبالفعل شهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور انتظارا لسماعه، وكان كشف عن هذا من خلال فيديو عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، إذ ملأ الجمهور مقاعد الحفل بشكل لافت للانتباه، قبل الحفل بأربعة ساعات كاملة.

تفاصيل مهرجان محكى القلعة

يذكر أن مهرجان محكى القلعة الدولى كان قد انطلق يوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس بحفل غنائي كبير للفنان هشام عباس وسط حضور جماهيري كبير وشارك عدد آخر ضمن فعاليات المهرجان منهم على الحجار ومدحت صالح وأحمد جمال ونوال الزغبي وفرقة وسط البلد ومصطفى حجاج.