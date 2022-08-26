تردد القنوات الناقلة للدوري السعودي 2022- 2023.. تذيع المباريات مجانا

يبحث العديد من الأشخاص من المهتمين بكرة القدم والعاشقين لها، عن تردد القنوات الناقلة للدوري السعودي 2022- 2023، حيث يهتم الكثيرون بالدوري السعودي والمنافسات المختلفة به.

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن القنوات الناقلة للدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» تردد القنوات الناقلة للدوري السعودي 2022- 2023، وذلك في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات مختلفة على مدار الساعة.

تردد القنوات الناقلة للدوري السعودي 2022- 2023

وأعلن الاتحاد السعودي عن تردد القنوات الناقلة للدوري السعودي، إذ من المنتظر أن تبث قناة SSC، الرياضية السعودية مباريات الدوري السعودي لموسم 2022-2023، حيث حصلت على حقوق البث المباشر وذلك للمرة الثانية على التوالي، وأيضًا نقلها للعديد من البطولات المحلية لهذا الموسم.

تردد قناة SSC السعودية الرياضية على القمر الصناعي عرب سات

- تردد: 11747

- الاستقطاب: عمودي

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6

أو يمكن تنزيلها على التردد: 12417

ومن المقرر أن يتم نقل المباريات الخاصة بالدوري السعودي مجانًا بتقنية SD، وفقًا لما أشار إليه الاتحاد السعودي في بيانه.

يذكر أن الهلال استطاع حصد الدوري السعودي خلال الموسم الماضي 2021-2022، بعد منافسة قوية مع الاتحاد السعودي استمرت إلى الأسابيع الأخيرة في الدوري.