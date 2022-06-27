اعرف القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي في الدوري السعودي اليوم

كثرت خلال الدقائق القليلة الماضية عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي في الدوري السعودي التي يخوضها الثنائي اليوم الاثنين 28 يونيو 2022، كونه لقاء مهم ومصيري في ختام منافسات البطولة التي يحسم فيها صاحب اللقب هذا العام.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال والفيصلي في الدوري السعودي، على النحو التالي:

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي في الدوري السعودي

يستطيع الجمهور المصري المتابع للدوري السعودي مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بتعليق المعلق الرياضي عيسى الحربين، والتي من المقرر إذاعتها عبر قناة SSC1 الناقل الحصري لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والتي جاءت تفاصيل التردد على النحو التالي:

تردد قناة SSC1 على النايل سات

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة ssc الرياضية عرب سات

- القمر الصناعي: عرب سات.

- التردد: 12417.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 5/6.

واستطاع الهلال أن يحظى بترتيب متفوق في الدوري السعودي برصيد 64 نقطة، فيما يحتل الفيصلي المباراة في المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة، ويسعى لتفادي الهبوط من المسابقة.

مجموعة قنوات ssc الرياضية

وتمتلك مجموعة قنوات ssc الرياضية 6 قنوات يستطيع الجمهور من خلالها الكثير من البطولات منها دوري المحترفين السعودي، كأس الملك السعودي، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا، كأس التحاد الاسيوي، الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، تصفيات كأس العام 2022، وبطولة فورملا 1.