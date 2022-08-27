حماية اجتماعية لـ«صفاء» وأسرتها.. مشروع «محل البقالة» لإنقاذها من الفقر

محاربة الفقر والاهتمام بالأسر الأوْلى بالرعاية، ورعاية الأيتام، ومساعدة الطلاب غير القادرين فى المراحل التعليمية المختلفة، ودعم الآلاف ضمن برنامج «تكافل وكرامة»، أمر توليه الدولة اهتماماً كبيراً خلال السنوات الأخيرة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

أسرة «صفاء» تحت مظلة الحماية الاجتماعية

وفى محافظة كفر الشيخ، تعيش صفاء علي، حالياً تحت مظلة الحماية الاجتماعية التى أقرتها الدولة بالمحافظة، وتقول «صفاء» إن لديها ولداً وبنتاً تخرَّجا فى الجامعة العام الماضى، وهى العائل الوحيد لهما، ولا يوجد أى مصدر دخل لها ولأسرتها الصغيرة يعينها على أمور المعيشة اليومية، لذلك لجأت لمسئولى المحافظة، لمساعدتها فى تمويل مشروع محل بقالة صغير تركه لها والدها ليعينها على أمور حياتها، حيث لم يكن لديها المال الكافى لتمويله والسير قدماً فى إنجاز خطوات المشروع والاستفادة منه.

وتضيف أن برنامج الحماية الاجتماعية وضع لها عدة برامج للتمويل، وهو الأمر الذى غيَّر حياتها تماماً، وأنقذ أسرتها من الفقر والحرمان، كما جرى تدريبها على أفضل الطرق للاستثمار بالمشروعات الصغيرة، وكيفية إدارتها والتوسع فيها.

«صفاء» صاحبة محل بقالة للإنفاق على أسرتها

وتوجه «صفاء» الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى وللدولة المصرية ولمديرية التضامن الاجتماعى، التى وقفت بجوارها حتى أصبحت تمتلك محل بقالة، تنفق منه على أسرتها الصغيرة.

من جانبه، أكد السيد مسلم، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة كفر الشيخ، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن برنامج «تكافل وكرامة» على مدار السنوات الماضية حقق العديد من الأهداف التكافلية لعشرات الآلاف من الأسر الفقيرة بالمحافظة، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج نحو 138 ألف أسرة، تشمل جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة ممن يستحقون المعاش، علاوة على الاستمرار فى بحث الحالات التى تندرج تحت مظلة البرنامج، مؤكداً أن الدولة لا تتأخر أبداً عن حماية مواطنيها.