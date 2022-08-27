«عشان مايضحكش عليك».. 3 اختلافات بين «الشيكال» والاستاكوزا

كثرت التساؤلات من المواطنين بعدما كشف أشرف زريق، نقيب صيادين الإسكندرية، عن بيع «الجمبري الكداب، صراصير البحر، الشيكال» وهي أسماء تطلق على ذات المنتج شبيه الجمبري والاستاكوزا، على كونه «استاكوزا المياه العذبة» حيث يبدل الباعة من قيمته التي تتراوح من 10 إلى 15 جنيها ليتم بيعه على كونه منتجا آخر بـ150 جنيها؛ وكأنه تخفيض عليها كون أن الاستاكوزا سعرها في حدود 300 جنيه، ليبقى السؤال عن كيفية التفريق بينهما وعدم الوقوع في شباك عملية الاحتيال من بعض الباعة.

اختلافات بين الجمبري الكداب والاستاكوزا

وبحسب تصريح خاص لـ«الوطن» من نقيب الصيادين في الإسكندرية، عن كيفية معرفة الاختلافات، فهناك 3 إشارات توضح الفارق بينهما ما بين اللون والحجم والطعم، وهي كالتالي:

- الاستاكوزة كبيرة بينما الشيكال حجمها صغير

- الاستاكوزا لونها أسود داكن بينما الشيكال لونها رمادي.

- ويعد الفارق الثالث في الطعم حيث أن الشيكال أكثر مرارة، إلا أن هذه التفرقة ستكون بعد وقوع الزبون في تلاعب البائع.

تحذير سموم الإسكندرية من الجمبري الكداب

وكثرت الأقاويل حول تلك الكائنات البحرية الشبيهة بالجمبري أو الاستاكوزا، نظراً لانتشارها مؤخرا في عدد من أسواق الإسكندرية نظراً لكون الصيف وارتفاع درجات الحرارة في بحر الإسكندرية يعد الموسم الخاص بها، الأمر الذي تبعه تحذيرات من مركز السموم في الإسكندرية كونه يتغذى على مخلفات الصرف الصحي، ما يؤدي إلى تسرب السموم الخاصة به إلى المواطنين عقب تناوله.

تحذيرات من خداع الباعة

وتبع تلك التحذيرات الصحية، تحذيرات أخرى من عملية غش تجاري لدى باعة الأسماك، بعد انتشار تقليد ذلك المنتج بالجمبري حيث بدأ بيعه على كونه «استاكوزا» وذلك بعشرة أضعاف سعره الحقيقي.