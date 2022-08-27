تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة جورج الراسي «فيديو»

يقف في منتصف القاعة يقبض بأصابعه على «الميكروفون» ثم ينطلق صوته المميز مدويًا، يتحرك بحيوية وسلاسة وسط الأجساد المتمايلة على أنغامه، ولكن لم يعلم أحد أنها الساعات الأخيرة في حياة الشاب الذي لم يكمل الـ40 عامًا، قبل أن تعثر عليه قوات الدفاع المدني اللبناني جسدًا فاقدًا للروح داخل سيارة مهشمة.

كانت تلك الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب جورج الراسي، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، متأثرًا بإصابته في حادث سيارة مروع بعد اصطدامه بحاجز إسمنتي على الطريق الحدودي بين سوريا ولبنان، عائدًا من العاصمة السورية دمشق حيث كان يحيى حفلًا غنائيًا في «Cloud 9 Lounge».

آخر ظهور للفنان الراحل جورج الراسي

جمهور جورج الراسي في صدمة بعد وفاته

منذ 5 أيام مضت، أعلن «Cloud 9 Lounge» عبر حسابه على «إنستجرام» عن حفل جديد يقام يوم الجمعة 26 أغسطس، يحيه الفنان اللبناني جورج الراسي، ويشاركه الحفل فراس طباع، وشهد الحفل حضور جماهيري كبير لسماع الفنان صاحب الصوت المميز، ولكن استيقظ الجمهور على فاجعة رحيل المطرب الذي كان يقف بينهم منذ ساعات قليلة، حتى تحولت تدوينة إعلان الحفل إلى رسائل في حب الفنان الراحل.

وتوالت تعليقات الجمهور على خبر رحيل جورج الراسي، «يا لله كيف الدنيا بلحظة ينقلب كل شيء .. الله يرحمك»، «لا حول ولا قوة إلا بالله ما عم نصدق»، «يا حرام كانت أخر حفلة»، «الفنان الخلوق الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة»، «بعدني مش عم بصدق ناطرة يكذبو الخبر».