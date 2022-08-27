5 مليارات جنيه استثمارات في الانشاءات ل"ماونتن فيو" خلال 2022 لسرعة تنمية مشروعات الشركة

تأكيدًا على نجاح الشركة في إنشاء مشروعات متكاملة الخدمات والمرافق تحقق متطلبات العملاء، نجحت شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري-مالكة مشروع ماونتن فيو "آي سيتي" القاهرة الجديدة - في تحويله إلى مجتمع عمراني متكامل ينبض بالحياة، من خلال تصميم مبتكر يراعي معايير علم السعادة ويطبق أحدث النظم التكنولوجية الحديثة، مع توفير خدمات ومرافق مختلفة تجعله صالح للسكن منذ اليوم الأول، إضافة إلى توفير أنشطة ترفيهية واجتماعية عديدة للسكان لزيادة التفاعل الاجتماعي في MV Club.

تضخ شركة ماونتن فيو استثمارات بقيمة 5 مليارات جنيه هذا العام، لتسريع وتيرة العمل بمشروعاتها المختلفة لتسليم الوحدات للعملاء في أقرب وقت ممكن، مع توفير خدمات متنوعة تلبي الاحتياجات، لتسهم في زيادة أعضاء عائلة ماونتن فيو والتي تتجاوز 20 ألف أسرة حاليًا في مختلف مشروعاتها السكنية.

ونجحت ماونتن فيو، في تسليم المرحلة الأولى للعملاء بمشروعها الرائد في القاهرة الجديدة "ماونتن فيو آي سيتي"، لينضموا إلى عائلة ماونتن فيو آي سيتي، الذين يعيشون في الوقت الحالي بالمشروع، وتعتزم الشركة تسليم المرحلة الثانية خلال الشهور القليلة المقبلة.

وتوفر شركة ماونتن فيو للسكان خدمات ومرافق متعددة تلبي كل احتياجاتهم اليومية بدايةً نظام أمنى على مدار الساعة لتوفير الحماية للسكان، ومنظومة نظافة حديثة للتخلص من النفايات، وخدمات نظافة المنازل إضافة إلى خدمات رعاية صحية توفر أعلى مستوى من الرعاية الصحية للسكان، بجانب خدمات رياضية وترفيهية عديدة أبرزها ونادي رياضي واجتماعي “MV Club” ينظم فعاليات ثقافية وترفيهية ورياضية مختلفة لتنمية الأطفال والشباب و "The Executive Lounge" داخل “MV Club”الذي يضم واحدًا من أشهر العلامات التجارية المفضلة للقهوة "كافيه ستار باكس" وسيضم أشهر العلامات التجارية من المطاعم والكافيهات.

وبجانب الخدمات والمرافق المختلفة، تطبق ماونتن فيو معايير علم السعادة والمدن الذكية بمشروع ماونتن فيو "آي سيتي" بدايةً من تصميم المشروع بنظام رباعي الأبعاد مطابق للمعايير العالمية، حيث يُقام المشروع من خلال أربعة مستويات، روعي به اتباع أعلى المواصفات البيئية، ليشمل حلولًا ذكية لفصل طريق السيارات عن الأماكن السكنية، ما يسهم في تحقيق الأمان والهدوء، وكورنيش رائع بطولة 15 كيلو متر يربط جميع المتنزهات بمسارات المشي والركض وركوب الدراجات.

كما يقدم المشروع حلولًا لاستهلاك الكهرباء، ويدعم البنية التحتية الذكية من خلال توصيل شبكات الألياف الضوئية "الفايبر أوبتك" لضمان سرعة وجودة الاتصالات ودعم تكنولوجيا المعلومات داخل المشروع، إلى جانب تقديم حلول ذكية جديدة لخلق سيولة مرورية للسكان.

وينظم نادي ماونتن فيو "آي سيتي" القاهرة الجديدة، فعاليات عدة كل أسبوع يشارك فيها العديد من الأسر لزيادة التواصل بين العائلة وبعضها وسكان المشروع بصفة عامة، إيمانًا منها بضرورة خلق بيئة اجتماعية نشطة وجذابة داخل النادي يحقق شعور الانتماء ويوثق من الروابط الأسرية، ويتماشى مع رؤية الشركة بتوفير مشروعات متكاملة الخدمات توفر جودة الحياة والسعادة للسكان، وليست للعيش فقط.

وخلال الأشهر الماضية، نظم MV Club، العديد من الأنشطة لزيادة التفاعل الاجتماعي واكتشاف المواهب بين عائلة المشروع، وأبرزها مهرجان للألوان خلال شهر يونيو، والذي شهد تنظيم ورش مثل ورشة Tie-Dye وMV Club Graffiti للزخرفة والرسم على الحوائط وورشة عمل Cook N 'Connect التي تعلم الأطفال أساسيات طهي الوجبات مع تكوين صداقات جديدة.

وخلال شهر يوليو نظم النادي لعبة البحث عن الكنز، حيث يتم وضع مجموعة من الأدلة في جميع أنحاء النادي، التي تساعد على حل اللغز، بهدف خلق روح التعاون بين السكان وتعزيز التفاعل الاجتماعي، وفي الشهر الحالي ينظم النادي فعاليات موسيقية وغنائية مثل MV Drum، واليوم الموسيقي الثقافي، مع إقامة عرض المواهب MV Club، كما تنظم معسكرات تخييم للأطفال لبناء شخصية اعتمادية وتوطيد الترابط بين أفراد العائلة والأصدقاء، والاستمتاع بالطبيعة.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المرحلة الأولى مشروع ماونتن فيو آي سيتي القاهرة الجديدة، منتصف العام الماضي، ويقع المشروع على مساحة 500 فدان بإجمالي استثمارات 65 مليار جنيه، ويقام بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومنذ طرحه للحجز يحظى المشروع بإقبال كبير جعلته واحدًا من أهم المشروعات العقارية المتكاملة بشرق القاهرة.