«الصحة»: تقديم خدمات طبية لـ204 آلاف مواطن بمستشفى الجلاء التعليمي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ204 آلاف و511 حالة، من خلال مستشفى الجلاء التعليمي للولادة التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك خلال الفترة من أول يناير حتى 30 يونيو 2022.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن العيادات الخارجية استقبلت 150 ألف حالة، في مختلف التخصصات التي تشمل متابعة الحمل، والحمل الحرج، والنساء، وأورام النساء، إضافة إلى عيادة تنظيم الأسرة التي تقدم جميع وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وعيادات الأطفال العامة والتخصصية التي تضم عيادات المبتسرين، والمتابعة، والنمو، والوراثة، والتغذية، وأمراض الحساسية، وقلب الأطفال، والغدة الدرقية، وجراحة الأطفال.

فحص 111 طفلا

وأضاف أن العيادات الخارجية تشمل الجلدية، والسمنة والعلاج الطبيعي، والروماتيزم، والتأهيل، والأسنان، والتخاطب، منوهًا إلى استحداث ورفع كفاءة عيادة قلب الأطفال، وتوفير أحدث جهاز «إيكو» للأطفال، حيث تم تقديم خدمة الفحص الطبي لـ111 طفلًا، إضافة إلى خدمة المتابعة الطبية الدورية للأطفال.

وأكد «عبدالغفار»، أن عدد المترددات على قسم الاستقبال تجاوز 10 آلاف حالة، واستقبل قسم الحضانات والمبتسرين 10 آلاف مولود، فيما قدم قسم رعاية النساء خدماته لـ161 سيدة من حالات الولادة الحرجة، بمعدل 27 حالة شهريًا، إضافة إلى استقبال 46 حالة في قسم رعاية الأطفال.

وتابع أنه تم إجراء 6 آلاف و526 عملية جراحية بقسمي النساء والتوليد، وجراحة الأطفال، بمعدل 1088 عملية شهريًا، إضافة إلى إجراء 5 آلاف و467 ولادة، شملت الولادات الطبيعية، والقيصرية شديدة الخطورة، علاوة على إجراء 63 عملية مشيمة متقدمة ومنغرسة، وذلك بالتعاون مع المركز القومي لنقل الدم الذي قام بتوفير 5094 كيس دم بمختلف الفصائل.

إجراء 323 عملة جراحية

وأوضح «عبدالغفار» أن قسم جراحة الأطفال، قام بإجراء 174 عملية جراحية ذات مهارة دقيقة شملت الناسور بين المرئ والقصبة الهوائية، وفقدان الأعصاب في القولون، وغياب فتحة الشرج، والعلاج الجراحي للانسداد المعوي، وغياب جدار البطن في المبتسرين، وضيق بوابة المعدة، واستئصال الوحمات الدموية، وتصليح العيوب الخلقية في مجرى البول، وجراحات أورام البطن والرقبة، ومناظير البطن للخصية المعلقة، مؤكدًا أن هذه العمليات تُجرى بالمجان أو ضمن منظومة التأمين الصحي.

ولفت إلى إجراء 149 عملية جراحية بالمنظار، شملت استئصال الرحم، والأورام الليفية، وعلاج السلس البولي بالمنظار، وأورام النساء الخبيثة، والغدد الليمفاوية) وذلك من خلال أحدث جهاز للمناظير (4k).

وأشار متحدث الوزارة إلى أن قسم الأشعة استقبل 15 ألف حالة، تنوعت ما بين (موجات صوتية، دوبلر، مقطعية، ماموجرام، تشخيصية)، موضحا إلى أن المستشفى شارك في مبادرة السيد رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار، حيث تم إجراء 72 عملية جراحية بقسم الأورام.

وأضاف «عبدالغفار» أن المستشفى يعتبر أحد المراكز المتميزة المشاركة بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 6146 سيدة بالعيادة الأولية، بمعدل 1024 سيدة شهريًا، وفحص 283 حالة بعيادة الفحص المتقدم، علاوة على التعامل مع جميع الحالات سواء عن طريق التدخل الجراحي أو استكمال كافة الفحوصات اللازمة، وكذلك إجراء 323 حالة أشعة، وسحب 16 تحليل باثولوجي.

وقال الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إنه تم تنظيم أكثر من 50 دورة تدريبية ومحاضرة علمية في تخصصات أمراض النساء والتوليد، والسونار، والحقن المجهري، والمناظير، وجراحة الأطفال، والإنعاش القلبي لحديثي الولادة، وتنظيم الأسرة، والجودة ومكافحة العدوى.

ومن جانبه، لفت الدكتور شريف صفوت مدير عام مستشفى الجلاء التعليمي، إلى عمل توأمة بين مستشفى الجلاء ومعاهد (القلب، والرمد، والكلى) ومستشفى المطرية التعليمي، لإجراء عمليات مشتركة والكشف على المرضى، موضحا أن هذه التوأمة تشمل المجال التنفيذي، والمجال العلمي من خلال تنظيم محاضرات ومناظرات علمية مشتركة بين وحدات الهيئة المختلفة، حرصا على الدور التعليمي للهيئة.