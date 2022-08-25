نائب وزير الصحة لشئون السكان في حواره لـ«الوطن»: كلما زاد عدد الأطفال في الأسرة قل ذكائهم

كشف الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، عن الأسباب التي أدت إلى الزيادة السكانية في مصر، موضحا أن العادات والتقاليد هي الكارثة الكبرى لتلك الظاهرة، بجانب مفهوم العزوة غير الصحيح، مشيرا خلال حواره لـ«الوطن» إلى أن كثافة السكان تؤثر على البنية التحتية للدولة، وكلما زاد عدد الأطفال في الأسرة الواحدة كلما قل ذكائهم وصحتهم، مؤكدا أن المرأة ضحية في تلك القضية، ومحافظات الصعيد والحدود من أكثر المحافظات التي ينتشر فيها زواج الأقارب، والذي ينتج عنه أطفال بهم عيوب خلقية تمثل عبئا على الأسرة والدولة معا، وفيما يلي نص الحوار:

- حدثنا عن تأثير الزيادة السكانية على البنية التحتية للدولة؟

الكثافة السكانية تؤثر على البنية التحتية للدولة بشكل عام، فمحافظة القاهرة على سبيل المثال بلغت مايقرب من 51 ألف مواطن لكل كيلومتر مربع، وهذا بالطبع يمثل عبئا على البنية التحتية، والتأثير عليها يحدث في أي مدينة تشهد زيادة سكانية كبيرة، وليس فقط على البنية التحتية ولكن على المستشفيات ومراكز تقديم الخدمات الصحية وكافة القطاعات الخدمية للدولة.

أكثر المحافظات زيادة في السكان

- ما هي أكثر المحافظات زيادة في السكان؟

أكثر المحافظات التي بها زيادة سكانية هي «القاهرة، الإسكندرية، الشرقية»، الأولى يتمركز فيها 10 مليون مواطن، والثانية يصل عدد سكانها تقريبا إلى 5 مليون مواطن و441 ألف مواطن.

العادات والتقاليد ترسخ مفاهيم خاطئة

- كيف ترى تأثير العادات والتقاليد على الزيادة السكانية؟

العادات والتقاليد ترسخ مفاهيم خاطئة عند بعض المواطنين مثل مصطلح «العزوة»، فالعادات والتقاليد منتشرة ومرتبطة بولادة الأولاد عن الإناث في الصعيد بكثرة وخاصة سوهاج وقنا.

ونستهدف رجال الدين في هذه المحافظات ليس لتلقين المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة ولكن بإقناعهم بالآتي: «زيادة عدد الأطفال في الأسرة الواحدة مش صح دا غلط على صحة المرأة وكمان الأطفال، كلما زاد عدد الأطفال كلما انعكس على صحتهم ومعدل ذكائهم يعني هتجيب عيال كتير مش كلهم هيكونوا بصحة كويسة، وبالتالي فين العزوة».

- هل هناك استخفاف من المواطنين بمفهوم الزيادة السكانية وتأثيرها؟

بالطبع، بعض المواطنين لا يدركون أنهم لا يشعرون بالتنمية التي تحدث داخل الدولة بسبب الزيادة السكانية، كلما زاد عدد المواطنين زاد العبء على الخدمات الصحية والتعليمية «الطفل عمره ماهياخد حقه في التعليم وهيكون في كثافة سكانية وكمان عبء على المستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية».

المرأة ضحية في أغلب الأحيان

- البعض يحمل السيدات السبب الرئيسي وراء الزيادة السكانية كيف ترى ذلك؟

خطأ طبعا، المرأة ضحية في أغلب الأحيان في القضية السكانية «بيكون عليها ضغط لازم ولد لكن خلينا نشوف الراجل دوره إيه.. هل هعرف أربي كل العيال اللي هجبها هل هعرف أعلمه.. بنظلم جيل بالعدد الكبير ومافيش ولا طفل بياخد حقه كاملا، مافيش غير الطفل الأول هو اللي بياخد حقه في التغذية وباقي الأطفال بيكون عندهم مشاكل في التغذية».

- ما تأثير زواج الأقارب على معدلات الإنجاب؟

لابد وأن يفهم المواطن، أن زواج الأقارب له علاقة بالأمراض الوراثية، وتكرار هذا النوع يزيد فرص انتقال الأمراض الوراثية وتفشيها في العائلة، ويضعف النسل، زواج الأقارب مسئول عن جزء كبير من وفيات الأطفال والرضع ويؤدي إلى إيجاد فرصة كبيرة لانتقال الجينات المشوهة.

ولابد من الحد من ظاهرة زواج الأقارب، لتحقيق الأمن الصحي والاستقرار الاجتماعي للأسرة، وتغيير ثقافة الشباب تجاه مفهوم زواج الأقارب بهدف بناء جيل يتمتع بالصحة، وتقليل الإنفاق الحكومي على علاج الأمراض الوراثية الناتجة عن هذا الزواج، وأكثر المحافظات التي يوجد بها ظاهرة زواج الأقارب هي الصعيد ومحافظات الحدود.

انخفاض معدل البطالة في مصر

- الإعلان عن انخفاض معدلات البطالة إلى 7% ماحقيقة ذلك؟

هناك انخفاض في معدل البطالة في مصر وصل لـ 7,4% عام 2021، ومصر تبنت العديد من السياسات والبرامج، المشروعات القومية التي تجرى الآن سبب رئيسي في تخفيض معدلات البطالة في مصر «الطرق والكباري والمصانع التي تقام كلها مشاريع ساعدت على عمل فئة كبيرة جدا من المواطنين».

الزواج المبكر من أكبر التحديات التي تواجه الدولة

- ماذا عن ظاهرة الزواج المبكر؟

الزواج المبكر من أكبر التحديات التي تواجه الدولة وتعوق التنمية وتنتهك الحقوق الإنسانية المشروعة لأفراد المجتمع، ما يمثل مشكلة اجتماعية لا يقتصر تأثيرها على المستوى الإنجابي ومعدلات النمو السكاني فقط، بل أنها لها العديد من الانعاكسات والتأثيرات التي تقود في مجملها إلى استمرار تدني وضع المرأة اجتماعيا واقتصاديا ما يساهم في ارتفاع الخصوبة وزيادة السكان.

- ماهي الآثار الاجتماعية لظاهرة الزواج المبكر؟

الزواج المبكر له العديد من الآثار المجتعيمة السلبية، أهمها ارتفاع نسب الطلاق بسبب عدم نضج الفتاة ووعيها أو نتيجة الفرق الكبير في السن، وحرمانها في كثير من الحالات من فرصة استكمال تعليمها، وبهذا لن تكون قادرة على تكوين شخصيتها وحرمانها من الحق في العمل ما يساهم في زيادة الفقر، فضلا عن عدم اتخاذ القدرة على اتخاذ القرار المناسب لحياتها، كل ذلك لا يضاهي الآثار النفسية لظاهرة الزواج المبكر منها معاناة الفتاة من قلق واضطرابات وعدم التكيف نتيجة للمشاكل الزوجية، وتصاب بالاكتئاب بسبب تحمل المسؤولية.

حملة «لسة نوارة» لمناهضة زواج الأطفال

- كيف يواجه المجلس القومي للطفولة والأمومة ظاهرة الزواج المبكر؟

أُطلقت حملة «لسة نوارة» لمناهضة زواج الأطفال والتوعية بمخاطر الزواج المبكر، وكذلك مبادرة وطنية لتمكين الفتيات تحت عنوان «دوي»، وهذه المبادرة جرى إطلاقها بالتنسيق التام مع اليونيسيف وبالشراكة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وعدد من الوزرات منها وزارة الصحة والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى أنه جرى العمل على إصدار قانون لمنع الزواج المبكر، وتفعيل قانون الطفل ليصبح أكثر صرامة، ونعمل على رفع الوعي المجتمعي وتغيير السلوكيات لمواجهة العادات والتقاليد الخاطئة من خلال الأفلام والمسلسلات والإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي.

ظاهرة الزواج المبكر لابد وأن يجرى مواجهتها لأنها تؤثر على مجهودات التنمية التي تقوم بها الدولة.

- كيف يمكن أن يؤثر الزواج المبكر على تنمية الدولة؟

الزواج المبكر يؤثر على تنمية الدولة إذ يؤدي الى زيادة فترة خصوبة المرأة ما يؤدي إلى ارتفاع عدد المواليد، لذلك لابد من تكاتف كافة مؤسسات الدولة للحد من ظاهرة زواج الأطفال من خلال إعداد الحملات الإعلامية المكثفة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر، وضرورة الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي سواء «فيس بوك» أو «توتير»، ويجب توقف بعض الأطباء الذين يتلاعبون في تسنين الفتيات الصغيرات لتمكينهن من الزواج في أعمار أقل من السن القانوني المحدد.