الصحة العالمية: يجب إجراء مراجعة لكورونا بعد تسجيل مليون وفاة في 2022

قالت منظمة «الصحة العالمية»، إن الوقت قد حان لإجراء مراجعة واقعية لفيروس كورونا بعد تسجيل مليون حالة وفاة بالمرض في العام الجاري 2022، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وشددت رئيسة الفريق التقني المعني بـ«كورونا» في المنظمة ماريا فان كيرخوف، في حوار مباشر عبر قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لـ«الصحة العالمية»، على أن «كورونا» لم ينته بعد، ولكن يمكن وضع حد له بينما يستمر الناس في عيش حياتهم اليومية،، مبدية أسفها لأن الفيروس لا يغادر العالم.

كيرخوف: حصيلة الوفيات تفطر القلب

وأوضحت كيرخوف، أن حصيلة الوفيات تفطر القلب، لأن الاختبارات والعلاجات واللقاحات وإجراءات الصحة العامة جميعها متوافرة للسيطرة على الفيروس، مضيفة أن الأمر أكثر مأساوية لامتلاك الأدوات التي يمكنها بالفعل منع الوفيات، في السنة الثالثة لتفشي الفيروس.

وأشارت كيرخوف، إلى الحاجة إلى مراجعة واقعية وإلى تقييم، مضيفة أنه لا يجب أن نكون في موقف يفارق فيه ما بين 14 إلى 15 ألف شخص الحياة كل أسبوع.

كيرخوف: أرقام الإصابات هائلة

وتابعت كيرخوف قائلة، إن أرقام الإصابات هائلة، وهذا أقل من الواقع، باعتبار أن الاختبارات المنزلية لا تدخل في البيانات.

جدير بالذكر، أن وفيات «كورونا» حول العالم بلغت 6.45 مليون شخص في جميع أنحاء العالم منذ ظهور الإصابات الأولى نهاية 2019، فيما سجلت أكثر من 5.3 مليون إصابة جديدة بالفيروس، في الأسبوع الماضي.