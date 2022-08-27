جورج الراسي قدم مشهد وفاته على الشاشة منذ 15 عاما «فيديو»

حالة من الحزن خيمت على الشعب اللبناني والعربي بعد تداول صور الحادث الذي تعرض له الفنان الشاب جورج الراسي، صباح اليوم، وأودى بحياته، ولكن المفارقة أن «الراسي» مثّل نفس مشهد الحادث قبل 15 عامًا من رحيله، وذلك ضمن الفيديو المصور لأغنيته «أنت الحب»، من إخراج كميل طانيوس.

وكان مشهد حادث السيارة التي تصطدم بحاجز في أغنية «أنت الحب» مشابهًا لدرجة كبيرة للمشهد الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث كان جورج الراسي عائدًا من إحياء حفل في العاصمة السورية دمشق، وأثناء القيادة على الطريق الحدودي بين سوريا ولبنان اصطدم بحاجز إسمنتي أدى إلى تدمير مقدمة السيارة تمامًا، ووفاته هو صديقته التي كانت برفقته متأثرًا بإصابته، وذلك قبل وصول فريق الدفاع المدني اللبناني في تمام الساعة الخامسة صباحًا، ونقل جثتيهما إلى المستشفى.

لم يكن يعلم جورج الراسي أن فيديو كليب أغنيته "إنت الحب" عام 1996 سوف يتحول مع الأسف الى واقع في العام 2022 ويخسر الفن اللبناني أحد نجومه بحادث سير مروع على طريق المصنع.

رحم الله الفنان جورج الراسي والصبية لي كانت معو وألهم أهلهما وعائلتهما الصبر السلوان#جورج_الراسي pic.twitter.com/KgX8nejBOf — pablo (@sayegh7777) August 27, 2022

زياد برجي ينعي رحيل جورج الراسي: فقدت أخ

ونعى عدد كبير من الفنانين رحيل جورج راسي، الذي رحل صباح اليوم عن عمر يناهز الـ39 عاما، من بينهم الفنان زياد برجي، الذي كتب في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، «اليوم فقدت أخ ما بقدر قول أكتر من هيك الله يرحمك يا جورج وتكون الجنة من نصيبك برضى أهلك عليك وأخواتك الله يصبّر قلب عيلتك وجمهورك».

وتابع: «ولحبيبتي وأختي نادين الراسي ما فيي قلك غير الله يصبرك. وجعك كوم ووجع كل العالم بفقدان جورج كوم ثاني».