تفاصيل وفاة الفنان جورج الراسي.. حادث مروع على الحدود اللبنانية «صور»

حالة كبيرة من الحزن سيطرت على الوسط الفني منذ انتشار خبر وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي صباح اليوم السبت الموافق 27 أغسطس بشكل مفاجئ، وظل الكل يتساءل عن سبب الوفاة، وفي السطور التالية نعرض تفاصيل وفاة الفنان جورج الراسي.

فوجئ محبو الفنان جورج الراسي خلال الساعات الماضية بتفاصيل وفاته، ولكن بدأ الأمر عندما أحيا الراسي حفلًا غنائيًا مساء أمس الجمعة في أحد الأماكن التي تقع على الحدود اللبنانية السورية.

تفاصيل وفاة الفنان جورج الراسي

وعقب انتهاء الحفل اتجه الفنان جورج الراسي ومعه رفيقته للعودة مجددًا إلى أراضيه ولكن في أثناء عودته بسيارته على الطريق ما بين الحدود اللبنانية السورية اصطدمت سيارته بحاجز إسمنتي بشكل قوي، ما تسبب في حادث مروع لهما وهو الأمر الذي تسبب في وفاته على الفور.

وفاة الفنان جورج الراسي

وأعلن الدفاع المدني اللبناني خبر الوفاة وتفاصيل الواقعة من خلال بيان إعلامي جاء نصه: «عمل عناصر من الدفاع المدني فى تمام الساعة الخامسة من فجر اليوم على سحب جثتين من داخل سيارتهما في الفاصل الإسمنتي وسط الطريق عند نقطة المصنع الحدودية، واستعانوا بمعدات الإنقاذ نظرًا لتضرر هيكل السيارة بشدة نتيجة قوة الحادث، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى تعنايل العام، وذلك بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة، وإتمام الإجراءات القانونية اللازمة».

وحرص عدد من الفنانين على نعي رحيل الفنان جورج الراسي بكلمات خاصة، كان من بينهم وائل كفوري وإليسا وديانا كرزون ووائل جسار وجورج وسوف.