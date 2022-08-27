معرض للفن المصري القديم بإنجلترا تزامنا مع مرور 200 سنة على فك رموز حجر رشيد

سلطت مجلة أبوللو المعنية بالفنون الضوء على إقامة معرض في مركز سينسبري في نورويتش بإنجلترا، وقالت المجلة إن فن وتصميم مصر القديمة كان ملهمًا لقرون من الإبداع.

وذكرت المجلة أن هذا المعرض يتزامن مع مرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد، الذي ساهم في قراءة اللغة الهيروغليفية.

أكثر من 150 عملا بالمعرض

ويضم المعرض الذي يقام في الفترة من (3 سبتمبر - 1 يناير 2023) أكثر من 150 عملاً تتميز بزخارف مرتبطة بالثقافة المصرية القديمة، ويتضمن مجموعة واسعة من الوسائط - من تصميم الأثاث مثل كرسي ويليام هولمان هانت المصري (1857) إلى جانب الأعمال المعاصرة مثل لوحة كريس أوفيلي لكليوباترا (1992).

كما سيتم عرض مجموعة مختارة من القطع الأثرية المصرية القديمة من مجموعات مركز سينسبري، بما في ذلك إناء مصري مزخرف من سلالة نجادا الثانية (حوالي 3600-3000 قبل الميلاد) ونقوش حجرية تصور رؤوس أنثى يرجع تاريخها إلى منتصف القرن الثالث عشر.

المعرض يتزامن مع الذكرى المئوية الثانية لفك رموز حجر رشيد

ويتزامن المعرض مع الذكرى المئوية الثانية لفك رموز حجر رشيد من قبل جان فرانسوا شامبليون.

كما يتزامن أيضا مع الذكرى المئوية لاكتشاف هوارد كارتر مقبرة توت عنخ آمون.

ولا تزال الحضارة المصرية القديمة والفنون المصرية تبهر كثيرين حول العالم.