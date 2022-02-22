مدير آثار أسوان: تعامد الشمس على أبو سمبل يثبت عظمة الحضارة المصرية

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، إن تعامد الشمس على معبد أبو سمبل، اليوم، وظهور الضوء على تمثال رمسيس الثاني، يثبت أن الحضارة المصرية فريدة من نوعها، ويجب على كل مصري أن يكون فخورا بذلك.

أشعة الشمس تشرق على وجه الملك رمسيس الثاني

أضاف «سعيد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «CBC»، اليوم، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الفلكي المصري القديم كان قادرا على أن يتحكم في أشعة الشمس لتخترق أكثر من 60 مترا لتشرق على وجه الملك رمسيس الثاني، ولا تشرق على المعبود بتاح لأنه معبود الظلم، رغم من وجوده في نفس المنطق.

التاريخ يتكرر مرتين في العام

وتابع أن التاريخ يتكرر مرتين في العام، في 22 فبراير و22 أكتوبر، وهذا يشير إلى بداية فصل الزراعة لأن الزراعة تعتمد على الشمس والنيل، موضحا أنه جرى استخدام البوابات الإلكترونية في أبو سمبل التي سهلت دخول السياح.

وأشار مدير عام آثار أسوان والنوبة، إلى أنه يمكن السماح بالحجز «أونلاين» منذ شهر لدخول معبد أبو سمبل، وكذلك الحجر الباكدج كاملا من بلدك، مضيفا أن هناك زائر أمريكي من ذوي الاحتياجات الخاصة زار معبد أبو سمبل، وكان سعيدا بزيارة مصر، وطالب الجميع بالحضور إلى مصر لمشاهدة العظمة التي فيها مصر.