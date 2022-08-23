مي كمال: تعلمت الغناء في الأوبرا المصرية من والدتي عفاف راضي

أعربت المطربة مي كمال، ابنة الفنانة عفاف راضي، عن سعادتها الكبيرة للغناء ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الثلاثين للمرة الأولى.

مي كمال تغني بمهرجان القلعة

وقالت مي كمال، في تصريحات لقناة الحياة على هامش مهرجان القلعة، إنه من المهرجانات القريبة لقلبها والتي كانت تريد أن تغني به منذ فترة طويلة وتحقق حلمها بالغناء في الدورة الثلاثين منه.

وعن أسباب رغبتها في الغناء قالت، إن الأجواء مختلفة في مهرجان القلعة والحفل كان مختلفا للغاية من حيث الهواء الطلق الذي يتناسب مع الصيف بالإضافة إلى حماس الجمهور غير العادي فكل هذا يحمسها على الغناء بدرجة كبيرة.

تشابه صوتها مع عفاف راضي

أما عن تشابه الصوت بينها وبين والدتها الفنانة عفاف راضي، فأكدت أن عفاف راضي لها تأثير كبير في حياتها بأكملها وأنها الأم والمعلمة والصديقة وقامت بتعليمها الغناء وكل شيء به وأنها كانت مدرستها وكانت تعلمها العُرب وتتدرب عليها وتعود مرة أخرى لها كي ترى إذا كانت تطورت أم لا.

وأوضحت أنها لم تجد صعوبة في الغناء باللغة الإنجليزية، وأنها جلست في دار الأوبرا المصرية وتعلمت الموسيقى بعدة لهجات في مركز تنمية المواهب تحت قيادة صبحي بدير، وتعلمت الغناء بالإنجليزية والإيطالية وأنها تفهم ما يقال حتى تعبر بالرغم من عدم إيجادتها للغة الإيطالية، وأكدت أنها ظلت 3 سنوات تتعلم.

وغنت مي كمال، أغاني لوالدتها مساء أمس من بينها «ردو السلام، يلا بينا، يلا يا دنيا نلف الدنيا، مصر هي أمي»، وغيرها من الأغاني.