«الأوبرا»: «محكى القلعة» يحقق نجاحا غير مسبوق

قال الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إن مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ30 يحقق هذا العام نجاحًا غير مسبوق، مشيدًا بالإقبال الجماهيري على جميع الحفلات على مدار الأيام السبعة السابقة، والتي ستنتهي في 31 أغسطس الجاري، وتضم 36 حفلًا لكوكبة من النجوم المصريين والعرب على التوالي.

وأضاف «صابر»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه على مدار الأسبوع الماضي شهد إقبالًا كثيفًا على المهرجان، وليس على حفلات نجوم الطرب فقط، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تميزت بكونها أيضًا الأكثر تنظيمًا، وحضرها 35 ألف متفرج حتى الآن، بعد تزويد مسرح المحكى بـ4 آلاف مقعد و3 شاشات عرض ضخمة منعًا للتزاحم، ومسارات لذوي القدرات الخاصة.

وأشار رئيس دار الأوبرا، إلى أهمية التعاون الفعّال بين وزارتي «الثقافة، السياحة والآثار»، فضلًا عن التعاون مع جهاز الشرطة ووزارة الصحة التي أرسلت سيارة إسعاف، ووسائل التعقيم الكشف عن كورونا، مؤكدًا أن ذلك له تأثير إيجابي كبير ومهم على خروج المهرجان في أفضل صورة، منوهًا بأن الدار تحرص على تقديم برنامج متنوع ومتوازن في الحفلات، بحيث يرضي مختلف الأذواق، ولدينا الفن كلاسيكي والجاز والموسيقى العربية والإنشاد الديني والصوفي والفرق الأجنبية، ونجوم الطرب الكبار من مصر والدول العربية، وجميع أنواع الفنون.

وذكر «صابر»، أن الحفلات لأول مرة تُنقل على الفضائيات عبر «قناة الحياة»، والنقل أتاح للمتفرجين الاستمتاع بالحفلات، متمنيًا أن تتم الدورة على خير، حيث يتبقى منها أسبوعًا، ومن بين الحفلات المتبقية، للنجوم «نوال الزغبي، نادية مصطفى، هاني شاكر، نسمة محجوب، حنان ماضي، عازف الريكوردر مدحت ممدوح، لينا شاماميان، اللبنانية تانيا صالح، بلاك تيما، نوران أبو طالب، محمد محسن، الموسيقار عمر خيرت».

وحدد وزارة الثقافة سعر موحد للتذكرة بـ20 جنيها فقط، وتبدأ جميع الحفلات من الثامنة مساء.