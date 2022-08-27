«ماكرون» يواصل زيارته للجزائر: علاقتنا مبنية على احترام متبادل

واصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، زيارته الرسمية للجزائر التي تستمر ثلاثة أيام؛ يتناقش خلالها مع عبدالمجيد تبون الرئيس الجزائري ومسؤولين جزائريين حول ملفات الشراكة والتعاون الأمني، وفقا ما نقلت وكالة «فرانس برس».

ووصل ماكرون مساء أمس، إلى مدينة وهران غرب الجزائر، التي تعد ثاني محطة في برنامج زيارته، حيث سيلتقي بأدباء وفنانين ورياضيين من المدينة الساحلية، كما سيزور شركة الإنتاج الموسيقي الشهيرة «ديسكو مغرب»، الذي ظهر فيها المطرب الفرنسي الجزائري، ديدجي سنايك.

ماكرون يوقع على إعلان مشترك مع الجزائر

وفي السياق ذاته، تحدثت الرئاسة الفرنسية في بيان، عن اتفاق شراكة متجددة مع الجزائر، كما قال ماكرون أمام حشد من الجالية الفرنسية إنه سيعود بعد وهران إلى العاصمة ليحيي الرئيس تبون ووزرائه، والتوقيع على إعلان مشترك.

وأضاف ماكرون أن العلاقة مع الجزائر لم تكن بسيطة، لكنها قصة احترام وصداقة، كما أكد أنه سيعمل على شراكة جديدة من أجل الشباب، حيث ستشمل قبول 8 آلاف طالب جزائري إضافي للدراسة في فرنسا ليرتفع إجمالي عدد الطلبة الجزائريين المقبولين سنويًا إلى 38 ألفًا.

ماكرون يسهل فكرة حصول الجزائريين على تأشيرات فرنسية

وكانت زيارة ماكرون الأولى في ديسمبر عام 2017 منذ تولية الحكم، وهذه المرة الثانية التي يزور فيها الجزائر، وأكد الرئيس الفرنسي، أنه يريد إنشاء مشاريع تعاون في كل المجالات الاقتصادية والفنية والسينمائية، كما تحدث ماكرون عن فكرة تسهيل حصول بعض الفئات من الجزائريين على تأشيرات فرنسية من أجل المساهمة في ظهور جيل فرنسي جزائري جديد في الاقتصاد والفنون وغيرها.

بنك بي بي آس فرانس سيعزز مشاريع الجالية الجزائرية

ودعا ماكرون إبان لقائه مع رواد أعمال جزائريين إلى هيكلة المشاريع الابتكارية، كما سيكون لبنك الاستثمار العام «بي بي آي فرانس» دور رئيسي في تعزيز مشاريع الجالية، وأشار إلى أن الجالية الجزائرية التي يتحدث أفرادها غالبا الفرنسية والعربية والإنجليزية، يمثلون فرصة للبلدين.