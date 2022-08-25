ماكرون يصل إلى الجزائر في زيارة تستغرق 3 أيام

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في زيارة مهمة تستغرق 3 أيام، إذ يلتقي خلالها نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، وتتركز المحادثات بين الرئيسين حول تعزيز التعاون الاقتصادي خاصة في مجال الطاقة، بحسب «سكاي نيوز عربية».

تعميق العلاقات الثنائية

الرئيس الفرنسي والجزائري يبحثان تعميق العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية بين البلدين، ويصطحب ماكرون معه 7 وزراء.

زيارة مقام الشهيد

ويتجه ماكرون مع تبون لزيارة مقام الشهيد الذي يخلد ذكرى حرب الاستقلال عن دولة فرنسا بالتزامن مع الذكرى الستين للجزائر للاستقلال.

وبحسب فضائية «فرانس 24» تهدف الزيارة إلى طي صفحة المقاطعة، وإعادة بناء العلاقات مع الجانب الجزائري في الزيارة الثانية لماكرون إلى الجزائر التي كانت أولها عام 2017.