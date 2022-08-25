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ماكرون يصل إلى الجزائر في زيارة تستغرق 3 أيام

كتب:

عمرو حسني
05:15 م | الخميس 25 أغسطس 2022
الرئيس الفرنسي

الرئيس الفرنسي

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في زيارة مهمة تستغرق 3 أيام، إذ يلتقي خلالها نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، وتتركز المحادثات بين الرئيسين حول تعزيز التعاون الاقتصادي خاصة في مجال الطاقة، بحسب «سكاي نيوز عربية». 

تعميق العلاقات الثنائية

الرئيس الفرنسي والجزائري يبحثان تعميق العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية بين البلدين، ويصطحب ماكرون معه 7 وزراء.

زيارة مقام الشهيد

ويتجه ماكرون مع تبون لزيارة مقام الشهيد الذي يخلد ذكرى حرب الاستقلال عن دولة فرنسا بالتزامن مع الذكرى الستين للجزائر للاستقلال.

وبحسب فضائية «فرانس 24» تهدف الزيارة إلى طي صفحة المقاطعة، وإعادة بناء العلاقات مع الجانب الجزائري في الزيارة الثانية لماكرون إلى الجزائر التي كانت أولها عام 2017.

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بقلم عمرو حسني