ماكرون: الكرة في ملعب إيران لإحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إن التفاوض حول الاتفاق النووي مع إيران أفضل من عدم وجود اتفاق من الأساس وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

إحياء الاتفاق النووي الإيراني

وأشار «ماكرون» إلى أنّ الكرة في ملعب إيران لإحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية، وإن العرض المطروح على الطاولة، حتى لو لم يحل جميع الخلافات، أفضل من عدم وجود عرض على الإطلاق.

رد الخارجية الإيرانية

من جهتها قالت وزارة الخارجية في طهران يوم الأربعاء إن إيران تلقت رد واشنطن على العرض النهائي الذي صاغه الاتحاد الأوروبي لإنقاذ اتفاق 2015، ولم تقدم أي مؤشر قاطع على مدى قرب تضييق الفجوات المتبقية.

وبعد 16 شهرًا من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، مع قيام مسؤولي الاتحاد الأوروبي برحلات مكوكية بين الجانبين، قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في 8 أغسطس، إن الكتلة قد وضعت «نصها النهائي» وردت إيران الأسبوع الماضي بـ «وجهات نظر واعتبارات إضافية» بينما دعت الولايات المتحدة لإبداء المرونة لحل ثلاث قضايا متبقية وكان «ماكرون» قد أجرى محادثات يوم الخميس الماضي مع رافائيل جروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وتتفقد المنظمة برنامج إيران النووي وتحقق في أنشطتها السابقة المحتملة وقال «ماكرون» للصحفيين خلال زيارته للجزائر «كنا حريصين للغاية على ضمان تحقيق التوازن في اتفاق جدي، الكرة الآن في ملعب إيران»، وقال إن باريس ستدعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان عدم تأثر القضايا العالقة بالضغط السياسي.

وسعت إيران منذ شهور إلى ربط قضية التحقيق في آثار اليورانيوم بالمحادثات الخاصة بإحياء الصفقة، لطالما قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنهما منفصلتان، وقال «ماكرون»: «أعتقد أن هذا الاتفاق إذا أبرم بالشروط المعروضة اليوم مفيد وأفضل من عدم وجود اتفاق».