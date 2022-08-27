«معلومات الوزراء» يناقش قضايا التشييد والبناء ضمن وثيقة ملكية الدولة

واصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إدارة جلسات الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة للأسبوع التاسع على التوالي؛ إذ خصص جلسات هذا الأسبوع للنقاش حول قطاع الكهرباء والغاز، والتشييد والبناء، ومياه الشرب والصرف الصحي في مصر، بالاستفادة من خبرات أكثر من 100 خبير وممثل عن القطاع العام والخاص.

أهم التوصيات والمقترحات

وتوصلت النقاشات إلى عدة توصيات ومقترحات أبرزها: إعادة النظر في قوانين البناء واشتراطات التراخيص، وتحديد موعد للبدء في عمليات التخارج.

شاهد أبرز ما دار في جلسات الأسبوع المنقضي وتعرف على آراء ممثلي القطاع الخاص ومقترحاتهم حول الوثيقة من الفيديو التالي:

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