مركز معلومات مجلس الوزراء ينشر فيديو جديدا عن «محطة زابوريجيا النووية»

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو جديدًا بعنوان «محطة زابوريجيا النووية»، الأوكرانية، سلط فيه الضوء على أهم المستجدات الخاصة بالتوتر العسكري حول المحطة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية في زابوريجيا، حيث يتخوف العالم من خطر تكرار كارثة تشيرنوبيل النووية في محطة زابوريجيا النووية.

أكبر محطة توليد طاقة «كهرو - نووية» في أوروبا

وتعد المحطة أكبر محطة توليد طاقة كهرو - نووية في أوروبا ومن بين الأكبر في العالم، بدأ الاتحاد السوفيتي بناءها عام 1980 لتنتهي أعمال البناء عام 1986، وتنتج مجتمعة 5.7 جيجاوات من الطاقة الكهربائية ويمثل إنتاج المحطة 20% من استهلاك أوكرانيا من الكهرباء.

اتهامات باستهداف المحطة

ومنذ مارس 2022 تسيطر روسيا على المحطة، ولكن في الآونة الأخيرة تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات باستهداف المحطة وتعالت الأصوات بأهمية إبعاد العمليات العسكرية عنها، حيث يشكل تعرضها لضرر تكرار كارثة اليابان عام 2011.

ووافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن تمر بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المحطة النووية عبر أوكرانيا وليس روسيا، بعد جهود من الرئيس الفرنسي.

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