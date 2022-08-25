مجلة «معلومات مجلس الوزراء» تحصل على أعلى تقييم من «الأعلى للجامعات»

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حصول المجلة العلمية المحكمة الصادرة عن المركز، على أعلى التقييمات الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات.

وكشف مركز المعلومات، في بيان أصدره، اليوم الأربعاء، عن أنّ المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر والصادرة عن المركز، حصلت على تقييم 7/7 في النتيجة النهائية لتقييم المجلات المصرية والمحلية الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات، كأعلى درجة يمكن أن تحصل عليها مجلة علمية محلية محكمة.

أعلى تقييم لمجلة الدولية للسياسات العامة

وأشار المركز، إلى أنّ المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر تهتم بنشر الأوراق البحثية المتعلقة بالسياسات العامة في المجالات الاقتصادية والاستراتيجية والاجتماعية والإدارية والتعليمية والصحية وغيرها، إذ يضم فريق تحرير المجلة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، بما يسهم في الاستفادة من خبراتهم العلمية المتميزة في شتى المجالات.

تجدر الإشارة إلى أنّ المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر، قد صدر منها ثلاثة أعداد حتى الآن منذ يناير 2022، تنطوي على إسهامات قيمة ومتميزة من البحوث والدراسات في السياسات العامة في مجالات عدة تتنوع بين السياسات العامة البيئية لمواكبة الاهتمام بقضايا تغير المناخ «النمو الأخضر - المدن الذكية - التغيرات المناخية»، والسياسات العامة الاقتصادية «النمو الاقتصادي والبطالة - الفقر والتنمية الاقتصادية - الاستثمار الأجنبي المباشر - الاقتصاد الرقمي»، والسياسات العامة الإدارية «التميز الحكومي - ذكاء الأعمال والحكومة الرقمية»، والسياسات العامة الاجتماعية «المجال العام»، والسياسات العامة المتعلقة بالاجتماع السياسي «العلم المفتوح»، والسياسات العامة الإعلامية، والسياسات العامة الثقافية «الثقافة التنظيمية - التعددية الثقافية»، والسياسات العامة التكنولوجية «الثقافة الرقمية»، والسياسات العامة الزراعية، والسياسات العامة المتعلقة بدور جماعات المصالح ومنظمات المجتمع المدني.

خبراء من جامعات مختلفة يشاركون في كتابة الأبحاث

وشارك في كتابة هذه البحوث مجموعة من الخبراء في مجالات متعددة داخل الجامعات المصرية المختلفة والمراكز البحثية ومراكز الفكر تحقيقا للتنوع الجغرافي، وهدفًا في الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الباحثين «جامعة القاهرة - جامعة بني سويف - جامعة السويس - الجامعة الأمريكية - جامعة إسلسكا مصر - جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب - أكاديمية السادات للعلوم الإدارية - المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي - المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء».

ومن خارجها «جامعة تكريت بالعراق»، وذكر مركز المعلومات، أنّ العدد الرابع من المجلة، والمنتظر صدوره في أكتوبر المقبل، يستعد لاستقبال الأبحاث والأوراق العلمية، مع التأكيد على إعفاء الباحثين المشاركين فيه من تكاليف النشر، احتفالًا بحصول المجلة على الاعتماد من المجلس الأعلى للجامعات.

المجلة تنشر أبحاثا باللغتين العربية والإنجليزية

وتنشر المجلة الدولية للسياسات العامة باللغتين العربية والإنجليزية، تلبية لاحتياجات الباحثين محليًا وعربيًا ودوليًا، وتستهدف إثراء المكتبة المصرية والعربية والدولية بالبحوث المحكمة التي تتناول موضوعات السياسات العامة، والرامية إلى وضع أطر واستراتيجيات وحلول مبتكرة لصانعي ومتخذي القرارات؛ لإدارتها بشكل فاعل؛ ما يعزز من القرار التنموي والاستراتيجي.

وتعتمد المجلة على تحكيم ما ينشر بها لضمان جودة الأبحاث العلمية وصحة المعلومات الواردة فيها؛ بعد عرض الأبحاث المقدمة على هيئة تحكيم خارجية، يتم تحديدها من قبل رئيس تحرير المجلة، وتتكون من محكمين اثنين من القامات العلمية المشهود لها بالكفاءة والخبرة الطويلة في مجال التخصص، على أن تعرض تقارير المحكمين على الهيئة التنفيذية للمجلة قبل اتخاذ قرار النشر.

وأضاف «مركز المعلومات»، أنّ حصول المجلة الدولية للسياسات العامة على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات، يعد بمثابة شهادة جديدة على حرص المركز على خروج مختلف إصداراته البحثية وفق أعلى المعايير العلمية، الأمر الذي انعكس على تتويج مسيرته البحثية والمعرفية، بحصوله على أكثر من 12 جائزة دولية خلال العامين الماضيين في مجالات متنوعة.

وأكد مركز المعلومات، أن اعتماد المجلس الأعلى للجامعات للمجلة الدولية للسياسات العامة يضاف إلى النجاحات الأخرى التي حققتها إصدارات المركز البحثية والمعرفية المختلفة خلال عام 2022، الذي شهد حصول المركز على 5 جوائز بمسابقة ستيفي أووردز للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واختيار الإصدار الرقمي «وصف مصر بالمعلومات» بالمركز، للحصول على جائزة SAG Award الأمريكية.