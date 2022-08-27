تفاصيل رحلة مطروح من «الشباب والرياضة».. جولات حرة وزيارة الشواطئ

كشفت وزارة الشباب والرياضة، عن انطلاق رحلة تم تخصيصها لشباب محافظة الفيوم للسفر والاستمتاع بشواطئ مدينة مطروح، وذلك في إطار رحلات اعرف بلدك خلال الفترة من 14 سبتمر وحتى 19 من ذات الشهر بمشاركة 47 شابًا وفتاة.

ووفق وزارة الشباب والرياضة، فإن مدة الفوج أربع ليالي بخلاف الذهاب والعودة، والرحلات متاحة أمام فئة عمرية محددة وهي من 18 إلى 40 عامًا، على أن تكون قيمة الاشتراك 1000 جنيه من كل مشارك.

وأوضحت الوزارة، أن الإقامة والإعاشة فى قرية خليج الكاسح، وأن الاستقبال يكون على إفطار اليوم الأول والمغادرة عقب العشاء، والوصول للمحافظات صباح اليوم الأخير من الفوج، منوهة أنه يمكن للراغبين في الاشتراك في رحلة مطروح، التسجيل من خلال رابط خصصته وزارة الشباب والرياضة لإدخال البيانات المطلوبة.

وأضافت أنه لابد من التوجه شخصيًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا لمقر مديرية الشباب والرياضة التابع لها، مع إحضار أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي وقيمة الاشتراك.

وأكدت الشباب والرياضة أن الأولوية لأسبقية الدفع بمديريات الشباب التابع لها، بالإضافة إلى أنه يُمنع نهائيًا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة، كما يُمنع التبديل نهائيًا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

وأضافت أنه يمنع التدخين نهائيًا في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية، وأنه في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك، كما يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي والوزارة غير مسؤولة عنه.

أماكن التجمع لرحلة مطروح

وأشارت الوزارة إلى أن التجمع سيكون من أمام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الفيوم في حالة اكتمال العدد، وسيتضمن البرنامج زيارات لبعض شواطئ مرسى مطروح وجولات حرة، ويحق للمشرف إجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي الذي يتم الاتفاق عليه وفقاً لأي ظروف طارئة، والمشاركين مسؤلين مسؤلية تامة عن سلامتهم دون أدنى مسؤلية على الوزارة.