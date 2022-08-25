مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء: سباقات الهجن ستحقق رواجا تجاريا

طفرة اقتصادية ورواج تجاري كبير ستحققه عودة سباقات الهجن لمدينة العريش بشمال سيناء، بعد توقف نحو 7 سنوات، بحسب كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، الذي أكد أن عودة هذه النوعية من السباقات من جديد على أرض سيناء هو قرار القيادة السياسية، المهتمة تمامًا بعودة الحياة لمجاريها بشمال سيناء، بل بشكل أفضل من السابق.

عودة الهجانة تحقق رواجًا تجاريًا للمحافظة

وأضاف "راشد" أن عودة سباق الهجن معناه أن هناك دخلا اقتصاديا كبيرا سوف يدخل المحافظة، سواء من استخدام الفنادق والشاليهات بمدينة العريش، أو تحريك السوق والمطاعم والكافتيريات التي أصبحت جاهزة بشكل تام لاستقبال الحدث العالمي.

وأوضح مدير الشباب والرياضة، أن مضمار سباق الهجن في الكيلو 17 غرب العريش، أي أن المسافة سوف تكون أقل من نصف ساعة للوصول إلى وسط المدينة، وهو ما يمثل استفادة حقيقية من السباق، ويتكون مضمار سباق الهجن من عرض 20 مترا فى طول 8 كيلو متر، وهو الأطول على مستوى ميادين السباقات بمصر، في حين أن المساحة الإجمالية للموقع وصلت إلى 4 ملايين و750 ألف متر مربع.

6 ملايين جنيه لرفع كفاءة مضمار الهجن غرب العريش

وصدق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على صرف 6 ملايين جنيه لتطوير مضمار الهجن بالكيلو 17 غرب العريش بشمال سيناء، فيما أصدر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قرارا لمجالس المدن في العريش وبئر العبد وجهاز تنمية سيناء، برفع الرمال الموجودة وتحسين كفاءة مداخل ومخارج المضمار، والعمل على تزيين المكان قبل منتصف الشهر المقبل، موعد بداية السباقات بالمضمار على أرض سيناء.

وكان مجلس مدينة العريش قد أزال الرمال والعشوائيات من مضمار السباق، وجرى فتح الطرق المؤدية، على أن تكون المدرجات وأماكن تواجد السيارات، وأصحاب الكافتيرات جاهزة لاستقبال المتسابقين على الخطوط الخارجية للمضمار.

العريش جاهزة لاستقبال سباق الهجن

ومن جهة أخرى أكد مجلس مدينة العريش في بيان له، أن جميع الفنادق والشاليهات بالعريش جاهزة لاستقبال السباقات، موضحًا أن العريش شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، من حيث عملية رفع كفاءة الطرق، واستقرار الكهرباء والمياه والشبكات والخدمات العامة.