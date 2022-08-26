وزير الشباب والرياضة ومحافظ القليوبية يتفقدان نادى القناطر الخيرية

د.أشرف صبحي :** الإنتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتطويرية خلال شهرين

*"إنشاء ملعب نجيل صناعى قانونى لكرة القدم بتكلفة إنشائية تبلغ 4 مليون و500 ألف جنيه

قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بجولة تفقدية داخل نادي القناطر الخيرية؛ للإطمئنان علي معدلات الإنجاز والتطوير بالإنشاءات الجارية بالنادي.

رافق الوزير خلال الجولة، السادة أعضاء مجلس النواب، النائب درويش مرعي، النائب عادل عامر، النائب إبراهيم عويس، ومن مجلس الشيوخ النائب سمير بيومي، الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الدكتور إيهاب الإبياري مدير عام الإنشاءات الرياضية بالوزارة، ورئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة.

وخلال الجولة، وجه وزير الشباب والرياضة مسئولى الجهة المنفذة للملعب القانوني بالنادي، بضرورة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال المتوقفة وتسليم الملعب خلال شهرين خاصة بعد تذليل كافة المعوقات أمام الجهة المنفذة وتشمل أعمال التطوير انشاء ملعب نجيل صناعى قانونى لكرة القدم بتكلفة إنشائية تبلغ 4 مليون و500 ألف جنيه، حيث قامت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الجهات الوطنية باستكمال الأعمال المتوقفة وإمداد الملعب بالنجيل الصناعى من مصنع النجيل التابع لوزارة الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور أشرف صبحى علي ضرورة سرعة إنهاء إجراءات الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع لملعب الاكلريك المتعدد وحمام سباحة نصف أوليمبى والذى سيساهم بشكل كبير جدًا فى زيادة الموارد المالية للنادى،، بالإضافة لتشغيل نزل الشباب والكافتريات والمطعم المتواجدين بالنادى والوحدات الإدارية.

وجدد وزير الشباب والرياضة التأكيد علي أن الإهتمام بملف تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية هو أحد أهم الملفات التي توليها الوزارة أهمية كبرى، من حيث الاهتمام بتطوير أدائها الإداري، والبرامج والأنشطة المنفذة بها من جانب، والحرص على تطوير بنيتها الإنشائية من جانب آخر؛ بهدف إتاحة الفرصة بصورة كاملة أمام النشء والشباب لممارسة مختلف الأنشطة.

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة الجولات التفقدية التي يقوم بها وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بمحافظات الجمهورية؛ لمتابعة سير العمل بالمنشآت الشبابية والرياضية، والتعرف على آخر المستجدات الخاصة بتطويرها ورفع كفاءتها، والوقوف على المعوقات والصعوبات التي تعوق سير العمل داخل تلك الهيئات، والعمل على تفعيل دورها المجتمعي، وتعظيم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المنشآت للنشء والشباب.

ويقام نادي القناطر الخيرية علي مساحة 3 فدان و11 قيراط، ويخدم 1600 عضو ونصف مليون نسمة من أبناء ورواد المنطقة، ويُشارك فى دورى الناشئين والقطاعات لكرة القدم ودورى الدرجة الرابعة ودورى كرة القدم للصم وضعاف السمع باللجنة البارالمبية وفرق الكرة الطائرة والكاراتيه والتايكوندو والملاكمة وتنس الطاولة والجمباز.

وكان الدكتور أشرف صبحى، قد شارك اليوم، فى إحتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومى والتى شملت أداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد ناصر ثم لقاء حوارى مع شباب المحافظة والكيانات الشبابية، بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، ولفيف من السادة المحافظين السابقين للقليوبية، والنواب والإعلاميين والقيادات التنفيذية بالمحافظة.