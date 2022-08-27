انتصار عبدالفتاح: مهرجان المسرح التجريبي جزء من رحلتي الإبداعية

قررت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تكريم الفنان انتصار عبدالفتاح فى دورته التاسعة والعشرين، والتي ستُفتتح فعالياتها يوم الخميس المقبل، الموافق الأول من سبتمبر، بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور جمال ياقوت وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وتحمل اسم المسرحي العالمي بيتر بروك.

وأعلنت إدارة مهرجان المسرح التجريبي تكريم «عبدالفتاح» لنيله شهرة محلية ودولية عن أعماله المسرحية المتفردة، وحصوله على العديد مـن الجوائز المحلية والدولية، خلال رحلته الإبداعية، والتي تحمل مفاهيم واتجاهات متعددة والمستلهمة من شخصية مصر التراثية، والتي بدأت منذ عـام 1976، من رصد وأبحاث ميدانية في الموالد والأسواق، كما شارك بالعديد مـن العـروض في مهرجان القاهرة الدولي للمسـرح التجريبي.

شخصية مصر التراثية

وأعرب المخرج الكبير انتصار عبدالفتاح عن سعادته بهذا التكريم، وقال في بيان صحفي، «المهرجان جزء من رحلتي الإبداعية المسرحية المتعددة حيث شاركت بأعمالي فى معظم دوراته السابقة بداية من الدورة الأولي، وجاءت هذه الأعمال لتحمل مفاهيما واتجاهات وإنجازات مستلهمة من شخصية مصر التراثية»، مشيرا إلى أنه بدأ تلك الرحلة منذ عام 1976 بإجراء العديد من الأبحاث الميدانية في الموالد والأسواق الشعبية وقرى وأقاليم مصر المختلفة، لاكتشاف أشكال وظواهر مسرحية شعبية جديدة.

وأضاف «ومن أهم التجارب والعروض المسرحية التي قدمتها خلال مسيرتي المسرحية وشاركت بعدد كبير منها فى المهرجان الدولي للمسرح التجريبي، مسرح العربة الشعبية عام 1979، وعرض الدربكة بوكالة الغوري عام 1989 والذي إختير لتقديمه في الدورة الأولى للمهرجان الدولي للمسرح التجريبي، وعرض ترنيمة الذي عرض عام 1991 في إفتتاح الدورة الثالثة لمهرجان المسرح التجريبى بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وقد سافر العرض لتقديمه في أكبر مسارح الهند بدعوة من السفير الهندي بالقاهرة، وكتب عنه وقتها الناقد والمفكر الكبير الدكتور علي الراعي.

انتصار عبد الفتاح يروي تجربته بمهرجان المسرح التجريبي

واستكمل حديثه عن مشاركاته في مهرجان المسرح التجريبي قائلا «ومن العروض التي شاركت بها أيضا (ترنيمة 2) الذي قدم عام 1997 بمسرح الطليعة بمشاركة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، وسافر إلي ألمانيا بترشيح من معهد جوته بالقاهرة، لتقديمه وتكريمه علي مسرح الرور الشهير بمدينة مولهايم والذي يديره المخرج الكبير روبرتو تشولي، حيث لاقي العرض نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا.