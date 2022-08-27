رئيس التحرير

أحمد الخطيب

عاجل.. مدبولي يلقي كلمة مصر أمام قمة «تيكاد 8» في تونس بعد قليل

كتب:

محمد مجدي
01:20 م | السبت 27 أغسطس 2022
عاجل.. مدبولي يلقي كلمة مصر أمام قمة «تيكاد 8» في تونس بعد قليل

يلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، كلمة مصر، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في اجتماعات القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية «تيكاد 8»، المنعقدة بالعاصمة التونسية تونس.

ويشارك في القمة الرئيس التونسي قيس سعيد، وعدد من الرؤساء ورؤساء الحكومات، وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية، والمسئولين اليابانيين.

ومن المُقرر، بث الكلمة على الهواء مباشرة بالتليفزيون المصري بعد قليل.

{"description":"\u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0648\u0632\u0631\u0627\u0621 \u062e\u0644\u0627\u0644 \u0645\u0634\u0627\u0631\u0643\u062a\u0647 \u0628\u0642\u0645\u0629 \u062a\u064a\u0643\u0627\u062f \u0641\u064a \u062a\u0648\u0646\u0633 \u0646\u064a\u0627\u0628\u0629 \u0639\u0646 \u0627\u0644\u0631\u0626\u064a\u0633"}
{"description":"\u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0648\u0632\u0631\u0627\u0621 \u062e\u0644\u0627\u0644 \u0645\u0634\u0627\u0631\u0643\u062a\u0647 \u0628\u0642\u0645\u0629 \u062a\u064a\u0643\u0627\u062f \u0641\u064a \u062a\u0648\u0646\u0633 \u0646\u064a\u0627\u0628\u0629 \u0639\u0646 \u0627\u0644\u0631\u0626\u064a\u0633"}
{"description":"\u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0648\u0632\u0631\u0627\u0621 \u062e\u0644\u0627\u0644 \u0645\u0634\u0627\u0631\u0643\u062a\u0647 \u0628\u0642\u0645\u0629 \u062a\u064a\u0643\u0627\u062f \u0641\u064a \u062a\u0648\u0646\u0633 \u0646\u064a\u0627\u0628\u0629 \u0639\u0646 \u0627\u0644\u0631\u0626\u064a\u0633"}
{"description":"\u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0648\u0632\u0631\u0627\u0621 \u062e\u0644\u0627\u0644 \u0645\u0634\u0627\u0631\u0643\u062a\u0647 \u0628\u0642\u0645\u0629 \u062a\u064a\u0643\u0627\u062f \u0641\u064a \u062a\u0648\u0646\u0633 \u0646\u064a\u0627\u0628\u0629 \u0639\u0646 \u0627\u0644\u0631\u0626\u064a\u0633"}
{"description":"\u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0648\u0632\u0631\u0627\u0621 \u062e\u0644\u0627\u0644 \u0645\u0634\u0627\u0631\u0643\u062a\u0647 \u0628\u0642\u0645\u0629 \u062a\u064a\u0643\u0627\u062f \u0641\u064a \u062a\u0648\u0646\u0633 \u0646\u064a\u0627\u0628\u0629 \u0639\u0646 \u0627\u0644\u0631\u0626\u064a\u0633"}
{"description":"\u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0648\u0632\u0631\u0627\u0621 \u062e\u0644\u0627\u0644 \u0645\u0634\u0627\u0631\u0643\u062a\u0647 \u0628\u0642\u0645\u0629 \u062a\u064a\u0643\u0627\u062f \u0641\u064a \u062a\u0648\u0646\u0633 \u0646\u064a\u0627\u0628\u0629 \u0639\u0646 \u0627\u0644\u0631\u0626\u064a\u0633"}
{"description":"\u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0648\u0632\u0631\u0627\u0621 \u062e\u0644\u0627\u0644 \u0645\u0634\u0627\u0631\u0643\u062a\u0647 \u0628\u0642\u0645\u0629 \u062a\u064a\u0643\u0627\u062f \u0641\u064a \u062a\u0648\u0646\u0633 \u0646\u064a\u0627\u0628\u0629 \u0639\u0646 \u0627\u0644\u0631\u0626\u064a\u0633"}
{"description":"\u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0648\u0632\u0631\u0627\u0621 \u062e\u0644\u0627\u0644 \u0645\u0634\u0627\u0631\u0643\u062a\u0647 \u0628\u0642\u0645\u0629 \u062a\u064a\u0643\u0627\u062f \u0641\u064a \u062a\u0648\u0646\u0633 \u0646\u064a\u0627\u0628\u0629 \u0639\u0646 \u0627\u0644\u0631\u0626\u064a\u0633"}

اقرأ المزيد:

«مدبولي» يصل تونس لترؤس وفد مصر في اجتماعات قمة «تيكاد 8».. فيديو

عاجل.. مدبولي يغادر إلى تونس لحضور قمة «التيكاد 8» نيابة عن الرئيس

عاجل.. مدبولي يعين رامي الدكاني رئيسا للبورصة

مدبولي: ملف رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على رأس أجندة اجتماع اليوم
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.