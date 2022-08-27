عاجل.. مدبولي يلقي كلمة مصر أمام قمة «تيكاد 8» في تونس بعد قليل

يلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، كلمة مصر، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في اجتماعات القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية «تيكاد 8»، المنعقدة بالعاصمة التونسية تونس.

ويشارك في القمة الرئيس التونسي قيس سعيد، وعدد من الرؤساء ورؤساء الحكومات، وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية، والمسئولين اليابانيين.

ومن المُقرر، بث الكلمة على الهواء مباشرة بالتليفزيون المصري بعد قليل.