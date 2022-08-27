تحذيرات لمستخدمي هواتف أندرويد من 35 تطبيقا.. احذفها فورا

حصل الكثير من مستخدمي هواتف الأندرويد على تحذير من 35 تطبيقًا ضارًا تمكنت من التسلل إلى متجر Google Play، لذلك يجب عليك حذف هذه التطبيقات من الهاتف.

وقال عدد من الخبراء في مجال الأمن السيبراني بحسب موقع «إكسبريس» إن هذه التطبيقات السيئة قادرة على تقديم إعلانات غير مرغوب فيها لهاتف Android الخاص بك، وأن ملايين الأشخاص قاموا بالفعل بتنزيل التطبيقات من متجر Google Play.

التطبيقات المخالفة غيرت اسمها ورمزها بعد تثبيتها

وأضاف أنه على الرغم من وجود تدابير صارمة في سوق تطبيقات Android والتي تساعد على حماية المستخدمين، إلا أن الجهات الفاعلة في مجال التهديد تمكنت من تجاوز أنظمة الأمان بطريقة مخادعة، حيث إن التطبيقات المخالفة غيرت اسمها ورمزها بعد تثبيتها، مما يساعد التطبيقات على عدم اكتشافها على هاتف Android الخاص بك.

وأشار إلى أنه تم تنزيل تطبيقات أندرويد البالغ عددها 35 تطبيقًا أكثر من مليوني مرة من متجر Google Play.

تذكر حذف التطبيقات التي لم تعد تستخدمها

ووجَّه الخبراء عددا من النصائح حتى لا يتم الإضرار بالجهاز الخاص بالمستخدمين:

- لا تقم بتثبيت التطبيقات التي لا تحتاجها حقًا

- تذكر حذف التطبيقات التي لم تعد تستخدمها

- كن حذرًا من التطبيقات التي تحتوي على عدد كبير من التنزيلات وتعليقات قليلة أو معدومة

- كن حذرًا من التطبيقات التي تطلب أذونات خاصة ، مثل السحب على التطبيقات أو الوصول إلى إمكانية الوصول

- كن حذرًا من التطبيقات التي تطلب الوصول إلى أذونات لا علاقة لها بالوظيفة المعلن عنها

- قم دائمًا بتشغيل حل أمني في الخلفية يمكنه اكتشاف السلوك الضار. لا يعني مجرد تنزيل تطبيق من متجر رسمي أنه آمن