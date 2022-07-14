مميزات أندرويد 13 الجديد بعد طرح الإصدار التجريبي الأخير

بعد طرح شركة جوجل عملاق التكنولوجيا الإصدار التجريبي الأخير، من أندرويد 13 الجديدة، اتجه الكثير من المستخدمين للبحث عن معرفة مميزات التحديث الجديد الذي يطرح للمستخدمين قريبا بعد أسابيع قليلة من وصول هذا الإصدار إلى أجهزة Pixel المدعومة.

وقالت شركة جوجل إن Android 13 مزودًا بمميزات خصوصية جديدة مثل إذن الإخطار ومنتقي الصور الذي جرى تجديده، وأيقونات التطبيقات ذات السمات ودعم اللغة لكل تطبيق وفيديو HDR وصوت Bluetooth LE ودعم MIDI 2.0 عبر USB.

وهناك أيضًا أدوات أفضل لمطوري التطبيقات للاستفادة من الأجهزة اللوحية والأجهزة ذات الشاشات الكبيرة، والتي تمتد إلى ما جرى تضمينه في Android 12L.

الإصدار التجريبي للمطورين

وجاء الإصدار التجريبي الرابع من Android 13 مخصص لمطوري التطبيقات ليكونوا قادرين على إجراء الاختبار النهائي، والتطوير مع وضع الإصدار الجديد في الاعتبار، ويعد هذا الإصدار هو في الواقع مرشح لإصدار Android 13 لأجهزة Pixel و Android Emulator.

ويأتي الإصدار التجريبي 4/ المرشح للإصدار الذي سيصدر اليوم مع إصلاحات للمشكلات التي جرى الإبلاغ عنها مسبقًا، ويجب أن يكون الإصدار التجريبي الأكثر استقرارًا من البرنامج، وإذا كان جهاز Pixel الخاص بك مسجلاً بالفعل في برنامج Google التجريبي العام، فيجب أن تتلقى هذا الإصدار الجديد مثل تحديث عبر الهواء في الساعات التالية أو الأيام المقبلة.

تحديث وطرح المزيد من التحديثات

وتعمل جوجل بشكل دائم على تحديث وطرح المزيد من التحديثات والتطويرات الخاصة بأنظمة تشغيل أندرويد، ما يأتي من رغبة الشركة بتوفير الكثير من المميزات للمستخدمين وزيادة الرفاهية، وإضافة المزيد من التحسينات الخاصة لهم للتسهيل عليهم.