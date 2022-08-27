«الإفتاء» تنظم محاضرات أون لاين مجانا للمقبلين على الزواج: افهموا بعض

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه سيتم للمرة الأولى تنظيم برنامج «أون لاين» مجانًا للمقبلين على الزواج، وأوضحت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك تحت عنوان «بشرى سارة للمقبلين على الزواج»: يسرُّ دار الإفتاء المصرية أن تقدم البرنامج السادس عشر لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج بكامل محاضراته التدريبية أون لاين.

دورات للمقبلين على الزواج

وقالت دار الإفتاء، في بيان لها، إن البرنامج يشمل عدة أهداف منها التدريب والتأهيل بالإضافة إلى وإرشاد المقبلين على الزواج بمهارات الحياة الزوجية وفهم كل منهما للآخر، فضلًا عن كيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية التي يواجهها الزوجان بحسب ما ذكرته الدار.

دار الإفتاء توضح موعد التسجيل والاشتراك

وأوضحت الدار، أنه من المقرر ان يبدأ التسجيل والاشتراك بدءا من يوم غد الأحد الموافق 28/ 8/ 2022، كما أشارت دار الإفتاء إلى أن الأعداد محدودة، ولكي يتسنى للاشتراك والاستفسار يرجى الاتصال واتسآب على رقم (01282282892) من العاشرة صباحًا إلى الخامسة مساءً.

ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة فعاليات تجريها المؤسسات الدينية كالأزهر والإفتاء بهدف القيام بحملات إرشاد زوجي وتبصير المقبلين على الزواج بما قد يثار من تساؤلات.