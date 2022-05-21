«الأزهر» و«الشباب والرياضة» ينظمان لقاءات لتوعية المقبلين على الزواج بـ5 محافظات

نفذ برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية التابع لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية «أندية الفتاة» بوزارة الشباب والرياضة، لقاءات مكثفة وفعالة في عدد من محافظات الجمهورية، بالوجهين البحري والقبلي، وهي «القاهرة، الإسكندرية البحيرة، قنا، الشرقية»؛ وذلك لاستكمال تنفيذ توعية المقبلين على الزواج.

وفي محافظة القاهرة، شملت اللقاءات مراكز شباب «منشية البكري والعروبة والهايكستب والسيدة زينب وعين شمس وعرب الحصن وعزبة النخل وحلمية الزيتون وأحمد عصمت والتجمع الأول والقاهرة الجديدة».

وفي محافظة الإسكندرية، شملت اللقاءات مراكز شباب «الحرمين، العمراوي، أبو قير، الأنفوشي، الشلالات، أبويوسف، السيوف، الظاهرية، المعمورة، المطار، سموحة، العامرية، برج العرب، أبيس 8، القباري، كرموز».

وفي محافظة البحيرة، شملت اللقاءات مراكز شباب «أبومنجوج ودمسنا وإيتاى البارود وكفر الدوار ورشيد و6 أكتوبر بإدكو وحوش عيسى ودمنهور والدلنجات».

وفي محافظة قنا، شملت اللقاءات مراكز شباب «قنا، المعني، الترامسة، سيدى عبدالرحيم، دندرة، عزبة حامد، العبودي، الطويرات، الحميدات، الطوابية، الجزيرية، الأشراف القبلية، الرحمانية، فرشوط، بركة، نجع سفر، نجع حمادي، العركي».

تنمية الأسرة المصرية

وفي محافظة الشرقية، شملت اللقاءات مراكز شباب «المسلمية، العزيزية، ههيا، السعديين، أبوجبر، العاشر، الحلمية، أكوا، السلام، القنايات، طول القراموص، الصوالح، منيا القمح، أبوحماد، بير عمارة، أبوكبير، كفر الأعصر، وسماكين الشرق».

وركّزت هذه اللقاءات على عددٍ من محاور البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار توجيهات الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بضرورة النزول للميدان والتفاعل مع قضايا المجتمع، والتعاون مع الناس، وفتح حوار مع الشباب ودعمهم معرفيًّا وثقافيًّا وفكريًّا؛ لبناء شخصية متوازنة.

وتُعدُّ هذه الأعمال استمرارًا للقاءات برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية الذي أطلقه مركز الأزهر العالمي للفتوى في شهر أكتوبر 2018م، لتصحيح المفاهيم وزيادة الوعي الديني والمجتمعي ودعم استقرار الأسرة.

وتتضمن محاور هذا البرنامج أسس اختيار شريك الحياة، وأهمية بناء الأسرة في الإسلام، والخطبة وأحكامها، وغلاء المهور وخطره على تأخر الزواج واستقرار الأسرة المصرية، والحقوق والواجبات الزوجية، وغيرها من الموضوعات.

وبعد نهاية اللقاءات يتم فتح باب المناقشة والحوار بين المحاضرين والجمهور؛ للرد على جميع الأسئلة والاستفسارات التي تشغل أذهانهم.

وتستمر لقاءات التوعية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ضمن البروتوكول الذي وقعه الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك لتغطي كافة ربوع محافظات مصر ونجوعها وقراها.

دورات تدريبية متكاملة

يُذكَرُ أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يعقد دورات تدريبية متكاملة لتدريب المقبلين على الزواج والمتزوجين؛ لتحقيق الاستقرار الأسري الذي يدعم البناء ويحقق العمران.

كما تهدف هذه الدورات أيضًا إلى التعرف على المفاهيم الدينية والمجتمعية واكتساب مهارات التعامل بين الزوجين وضوابط العلاقات الأسرية وقام على إعداد هذه الدورات علماء متخصصون في المجالات التي تدعم الأسرة والمجتمع.

جدير بالذكر أن دورات تأهيل المقبلين على الزواج التي ينفذها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية تنعقد فعالياتها في مقرات تابعة للأزهر الشريف بجميع محافظات الجمهورية تباعًا وبصورة مجانيّة كاملة، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة التدريب عن بعد لتعظيم الاستفادة من البرنامج.