«مدبولي»: يجب وضع أولوية خاصة لتخفيف أعباء الديون عن دول أفريقيا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إننا في حاجة لوضع أولوية خاصة لتخفيف أعباء الديون عن دول القارة الأفريقية في ظل ما نواجهه من تحديات دولية قاسية، ومن هنا تبرز أهمية التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويأتي ذلك استمرارًا لـ«خطة عمل يوكوهاما» التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي.

جاء ذلك خلال كلمة لـ«مدبولي» ألقاها نيابة عن الرئيس السيسي في الجلسة العامة الأولى للقمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية «تيكاد 8».

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنه يجب العمل على تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية باعتبارها حجر الزاوية؛ للوصول للتكامل الاقتصادي المنشود بقارتنا الأفريقية سعيًا لتحسين مناخ الاستثمار.