مدبولي: مصر تدعم الخطوات الإصلاحية التي يقودها الرئيس التونسي ببلاده

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر للرئيس التونسي قيس سعيد، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم المتميز لقمة «تيكاد 8»، قائلًا: «أنقل لحضراتكم تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعم مصر الكامل للخطوات الإصلاحية التي تقودها، وخالص تمنياتنا لتونس الشقيقة باستكمال الاستحقاقات المقبلة بنجاح».

وأضاف «مدبولي»، في كلمته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر «تيكاد 8» بتونس: «أتوجه بالشكر لدولة اليابان ولرئيس الوزراء كيشيدا، على ما اضطلعت به من جهد لإنجاح تلك المنصة القارية المهمة التي دشنها الشريك الياباني عام 1993، تحت شعار الملكية والشراكة تأكيدًا لأحقية القارة الأفريقية في ملكيتها لمساراتها التنموية».

وتابع: «ولا ننسى في هذا المحفل، تقديم واجب العزاء في وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، الذي أسهم في الارتقاء بمستوى شركاتنا، ودفعها إلى آفاق أرحب تلبية لتطلعات الجانبين».