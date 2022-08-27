«مدبولي»: قضية تغير المناخ تتطلب تكاتفا دوليا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن قضية تغير المناخ من القضايا الحيوية المهمة التي تتطلب تكاتفا دوليا، ومن هذا المنطلق، تسعى مصر من خلال رئاستها لمؤتمر «كوب 27»، لإعادة توجيه كل المناقشات الدولية لصالح تفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة، من أجل تعزيز جهود التكيف والتخفيف من حدة آثار التغير المناخي، وزيادة الدعم الدولي المتاح للدول في هذ الصدد، ونتطلع لاستضافة جميع الرؤساء بالمحفل الدولي المهم».

جاء ذلك في إطار حديث رئيس مجلس الوزراء خلال كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس السيسي، في الجلسة العامة الأولى للقمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية «تيكاد 8».