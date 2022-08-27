عاملة نظافة تعثر على 11 ألف جنيه وتعيدها لصاحبها.. «رفضت المكافأة»

منذ أن عثرت على مبلغ مالي داخل مستشفى مطروح العام خلال عملها بقسم الأورام ولم يهدأ لـ«أم محمد» بال، إذ بحثت في كل مكان، وسألت المرضى والعاملين من زملائها وحتى المتردّدين للكشف، ومضى يوم وراء يوم، حتى علمت أن هناك أحد المرضى كان بحوزته المبلغ، ونسي شنطته بداخلها المال.

«أم محمد» مثال للأمانة

«باشتغل عاملة نظافة في مستشفى مطروح العام».. قالت «أم محمد»، السيدة البسيطة، مستكملة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «خلال قيامي بتنظيف قسم الأورام وجدت مبلغاً من المال في شنطة، وفتحتها وقمت بعدها وتبين أنها 11 ألف جنيه، قمت بالاحتفاظ بها، وفضلت أسأل الموجودين في المستشفى من المرضى لو أحد فقد فلوس، ولم أتوصل لأي شيء».

وتابعت: «واستمر المبلغ معي لأيام أسأل هنا وهناك، محاولة الوصول لصاحب المال، حرصاً على إعطائه الأمانة، حتى وصلت له وسلمت له المال، وحاول إعطائي أي مبلغ كمكافأة ورفضت تمامًا؛ لأنها أمانة وشيء ليس ملكي ومن باب الأمانة والواجب إيصالها لأصحابها ولم أرتح حتى أعطاني أمارتها».

محافظ مطروح يكرّم «أم محمد»

وكرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عاملة مستشفى مطروح العام لأمانتها واجتهادها وسلمها شهادة تقدير وسط حضور من القيادات التنفيذية والشعبية، مؤكداً لـ«الوطن» أهمية التحلي بالأمانة والإخلاص في العمل، وهما شرف المهنة لأي موظف يعمل من أجل أن يكسب قوته بالحلال، ولفت إلى أن «أم محمد» هي مثال للأمانة في مطروح.