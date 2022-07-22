مسعف يسلم مبلغ 133 ألف جنيه عثر عليه في موقع حادث بالمنيا

سلم مسعف بفرع هيئة الإسعاف مبلغ 133 ألف جنيه لنقطة شرطة مستشفى المنيا العام لرده إلى أصحابه بعد العثور عليه بموقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز أبوقرقاص في جنوب المحافظة.

المبلغ كان داخل سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي

وكان «رياض فوزى»، مسعف بفرع هيئة إسعاف مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، قد عثر على مبلغ مالي قيمته 133 ألف جنيه داخل سيارة ربع نقل في حادث انقلاب وقع مساء أمس الخميس على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا وقام بتسليمه إلى نقطة شرطة المستشفى العام بالمنيا تمهيدا لرده لأصحابه.

تسليم المبلغ لنقطة شرطة المستشفى العام

وقال «رياض»، إنه مقيم بمركز ملوى، في جنوب المحافظة، ويعمل بمرفق إسعاف أبوقرقاص، وفي أثناء تواجده بالعمل تلقي بلاغاً من غرفة العمليات، بوقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا، وعقب الانتقال إلى مكان الحادث وإجراء الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم للمستشفى، عثر على مبلغ 133 ألف جنيه كان داخل السيارة فسلمه لنقطة شرطة المستشفى.

يشار أن العاملين بمرفق إسعاف المنيا مشهود لهم بالنزاهة والأمانة حيث سبق ورد عشرات المسعفين والسائقين بالمرفق أموال ومصوغات ذهبية يتم العثور عليها أثناء انتقالهم إلى أماكن وقوع الحوادث لنقل المصابين إلى المستشفيات وإسعافهم، حيث يتوجهون إلى نقاط الشرطة الكائنة بالمستشفيات لتسليم الأمانات التي يتم العثور عليها لردها إلى أصحابها، وسبق وكرم محافظو المنيا مسعفين وسائقين على فترات متفاوتة نظرا لأمانتهم وإخلاصهم في عملهم بمرفق الإسعاف.