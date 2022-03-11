موظف أمن يعثر على مبلغ مالي بمستشفى خاص في الأقصر.. ويعيده لصاحبه

عثر موظف بشركة أمن أثناء تأدية عمله بمستشفى تخصصي جنوب الأقصر، اليوم الجمعة على مبلغ مالي وأعاده لصاحبه.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قصة أمانة موظف أمن يدعى رمضان سالم الطاهر، الذي عثر على مبلغ 9500 جنيه فقدها صاحبها بالمستشفى، وسلمها الموظف للإدارة التي تمكنت من الوصول إلى صاحبها ومن ثم تسليمها له بحضور قيادات المستشفى، وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أمانة الشاب وتم تداول المنشور على نطاق واسع.

حفل تكريم للموظف

وفي سياق متصل أقام مدير شركة الأمن بالأقصر العميد عصام سليم، حفلا لتكريم الموظف لأمانته، بحضور الموظفين بالشركة داخل المستشفى، معبرا عن سعادته بوجود تلك النماذج التي تعد قدوة لزملائها في العمل.