مدبولي يلتقي وفد القيادات التنفيذية لشركة «تويوتا تسوشو» اليابانية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وفد القيادات التنفيذية لشركة «تويوتا تسوشو» اليابانية، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية «تيكاد 8» المنعقدة بدولة تونس على مدار يومي 27 و28 أغسطس الجاري.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه باهتمام الشركة وحرصها على الاستثمار في مصر، مشيراً إلى توقيع الشركة خلال الشهر الجاري مذكرة تفاهم مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في مجال مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق وإنتاج الأمونيا الخضراء والزرقاء.

إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات

من جانب آخر، أوضح رئيس الوزراء أنه تم إقرار استراتيجية لتوطين صناعة السيارات في مصر، كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى يختص بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها، كما يختص باتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، بجانب اختصاصه بدراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.

وأضاف رئيس الوزراء أن هناك فرصاً واعدة في حالة انضمام «تويوتا» للاستثمار في مجمع تصنيع السيارات، المُزمع تدشينه في شرق بورسعيد، والاستفادة من الميناء ورصيف الـ RoRo والمزايا اللوچيستية التي توفرها المنطقة.

وفد «تويوتا» يعرب عن سعادته بمستوى التعاون القائم مع مصر

من جانبه، أعرب وفد القيادات التنفيذية لتويوتا تسوشو عن سعادته بمستوى التعاون القائم مع مصر، في الموضوعات التي ذكرها رئيس الوزراء، مشيرين إلى المشروع الجاري تنفيذه لإنشاء محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، مع تحالف شركات «أوراسكوم، وإنجى للطاقة، وتويوتا تسوشو».

كما أعربوا عن شكرهم لقيام الحكومة المصرية بتذليل كل المعوقات، والتجاوب بشكلٍ سريع مع كل الطلبات التي تستهدف تحسين البيئة الاستثمارية، وتيسير بدء المشروعات المختلفة.