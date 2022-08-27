«الإفتاء» تعلن غدا الأحد غرة شهر صفر لعام 1444

استطلعت دار الإفتاء، منذ قليل، هلال شهر صفر، إذ أعلنت الدار أن غدًا الأحد 28 أغسطس 2022، أول أيام شهر صفر لعام 1444.

استطلاع هلال شهر صفر 1444

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 21 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 24 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم «يوم الرؤية»، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 22: 26 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 6: 29 دقيقة، وبذلك تكون غرة شهر صفر 1444هـ فلكيًا يوم الأحد 28/8/2022م.