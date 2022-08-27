الصحة: كورونا لم ينته بعد.. ولقاحات كوفيد والإنفلونزا ترفع المناعة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» لم ينته بعد، وما زال الفيروس متواجد على مستوى العالم، رغم أن العديد من دول العالم غيرت من أسلوب التعامل معه، لكن منظمة الصحة العالمية دائما تنصح بضرورة تلقي لقاح فيروس كورونا، كونها لم تعلن حتى الآن نهاية الجائحة، إذ أن تلقي لقاح الإنفلونزا يعمل على تقليل فرص الإصابة بالفيروس، فضلًا عن أنه يحمى من المضاعفات.

لا تعارض بين الحصول على لقاح فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية معا

وأضاف «عبد الغفار»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه لا يوجد تعارض بين الحصول على لقاح فيروس كورونا ولقاح الإنفلونزا الموسمية معا، حيث إن اللقاحان يقومان برفع المناعة لمواجهة الفيروسات، وهناك بعض الآراء تقول أن كورونا قد انتهى ولا داعي للالتزام بالإجراءات الاحترازية وهذا أمر غير صحيح، حتى تعلن منظمة الصحة العالمية بنفسها هذا الأمر، مؤكدًا أن وزارة الصحة والسكان تنصح المواطنين بالحصول على لقاح الانفلونزا الموسمية بداية من عمر 6 شهور.

تلقي لقاح الإنفلونزا يقلل من نسبة الإصابة بعدوى نزلات البرد ويقلل من حدتها

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الحصول على لقاح الإنفلونزا يقلل من نسبة الإصابة بعدوى نزلات البرد ويقلل من حدتها، كما أن الدول غيرت من استراتيجيتها للتعامل مع كورونا من صفر إصابات إلى صفر احتياج دخول المستشفيات وصفر معدلات وفيات، كما أن منظمة الصحة العالمية دائما تشدد على أهمية الالتزام بالحصول على اللقاحات والإجراءات الاحترازية، خاصة داخل الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية، في ظل عدم إعلان انتهاء جائحة كورونا بعد.