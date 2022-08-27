«الصحة»: نتوقع طفرة مواليد في نهاية 2022 ومطلع 2023

قال الدكتور طارق توفيق، مساعد وزير الصحة لشؤون السكان، إن عدد سكان مصر زاد 2 مليون و150 ألف مولود خلال عام 2021 فقط، فيما وصل عدد الوفيات لـ720 ألف حالة، مؤكدًا أن الزيادة السكانية مستمرة وهذا مؤشر خطير، إذ أن معدل الزيادة الطبيعية هو مليون و411 ألفا في العام، كما أنه في الـ6 شهور الأولى من العام الحالي 2022 وبمقارنتها بنفس الفترة العام الماضي نجد أن الزيادة السكانية ارتفعت العام الجاري 100 ألف شخص.

معدلات المواليد تنخفض خلال الجوائح

وأضاف «توفيق»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن معدلات المواليد تنخفض خلال الجوائح ولكن بمجرد انتهائها أو هدوء الأوضاع تحدث طفرة في عدد المواليد مرة أخرى، ومن المتوقع أن يكون هناك طفرة مواليد في نهاية 2022 ومطلع 2023، إذ أنه بالمتوسط هناك 700 ألف حالة زواج تسجل سنويا، كما أن مشروع تنمية الأسرة المصرية يركز على المحافظات الأكثر إنجابا لمواجهة هذه الظاهرة برفع الوعي، وتمكين المرأة اقتصاديا.

علاقة جائحة فيروس كورونا على نسبة المواليد

وكشف مساعد وزير الصحة لشؤون السكان، عن علاقة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على نسبة المواليد، إذ قال «في بداية أي جائحة هناك نوع من أنواع الخوف لدى المواطنين، والرعاية الطبية تكون غير متاحة بصورة كبيرة، لأن معظم المستشفيات بها حالات كورونا، ولذلك يتأخر قرار الإنجاب أو لا يحدث، الأمر الذي يتبعه انخفاضًا في معدل المواليد».