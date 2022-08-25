خالد الجندي عن الزيادة السكانية: «بنزيد دولتين كل سنة ودة خطير»

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل في العلمين الجديدة، قائلا: «نجدد بيعتنا لدولتنا وأُمتنا ووطننا، لا نبايع أشخاصًا، لكن نبايع وطنًا، وأقول إننا معك يا رئيس الوزراء، فيما تقوم به من جهود ومن إصلاح، ومن مشاريع ومن سعي ودأب، لإصلاح حال هذا المجتمع، وللحفاظ على احترام حقوق وحدود هذا الوطن، وعلى رفاهية شعبه وتوفير كل أنواع مقومات الإنسانية المطلوبة».

نزيد كل عام بمعدل دولتين

قال «الجندي»، خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على شاشة «DMC»، اليوم، عن حديث رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي حول الزيادة السكانية: «نزيد كل عام بنفس معدل دولتين، وهذا أمر خطير، فهناك دولة تعداد سكانها الإجمالي 600 ألف شخص، بينما دولة ثانية تعداد سكانها 700 ألف شخص، احنا بنزيد دولتين كل سنة».

وتابع: «من أهم أسباب هذه المشكلة، الخطاب الديني لأن غياب الخطاب الديني الواعي، سبب هذه الأزمة، المعارضين يحتجون عن التحكم في المواليد بشبهات وأدلة، فهمها خطأ وأحاديث، أو ليّ آيات عن أعناقها، أو تأويل آيات بغير مقصودها، أو الاعتماد على أقوال علماء أو شيوخ في ظروف مختلفة في أزمنة مختلفة في أماكن مختلفة».

متجبش فتاوى مستوردة وتفرضها علينا

وواصل: «إذا كنا نعيش في دولة عدد سكانها 500 ألف نسمة أي نصف مليون فرد، لاشك رجل الدين هناك سيدعوا الناس لزيادة النسل، الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان»، مردفا: «متجبش فتاوى مستوردة وتفرضها علينا».