رئيس «القاهرة للدراسات الاقتصادية»: الزيادة السكانية لا تجعل المواطن يشعر بالنمو

أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مصر من ضمن دول قليلة جدًا على مستوى العالم استطاعت تحقيق معدل نمو اقتصادي جيد جدًا سواء بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمنطقة العربية.

وأوضح «السيد» خلال لقاء مع الإعلامية إنجي القاضي في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc» أن أي نمو اقتصادي لن يشعر به المواطنين طالما هناك زيادة سكانية، مشددًا على أن الزيادة السكانية توجب على الدولة توفير المستشفيات والخدمات والتعليم واحتياجات السلع والمنتجات بشكل كبير مشبهًا الأزمة بـ«قطارين بيجروا وراء بعضهم البعض».

مصر تزيد سنويًا بأعداد دول كاملة

وتابع: «الموضوع كأن قطرين بيجروا ورا بعض فيه قطر اسمه النمو الاقتصادي وقطر تاني اسمه النمو السكاني» لافتًا إلى أن زيادة المواطنين بعدد 2 مليون مواطن يحتاج رعاية ومدارس وخدمات طبية وغيرها، مشددًا على أن العشوائيات كانت بسبب النمو السكاني ولعدم مجابهة الدولة لتوفير السكن لمحدودي الدخل.

وأشار أن مصر تزيد سنويًا بأعداد دول كاملة مثل بعض الدول العربية والأوربية محذرًا من خطورة الزيادة السكانية على التنمية.