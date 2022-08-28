علي جمعة للأهل: لا تعدوا أولادكم بشيء ولا توفوه.. «متقولوش عيل وهينسى»

استعرض فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، بعض الأمثلة من خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي من ضمنها «ألا إن قتال المؤمن كُفر، وسبابه فسوق ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث».

خصام المسلم لأخيه أكثر من 3 ليال

وفسر علي جمعة خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، ما جاء في خطبة الرسول بأن هذا تحذير شديد من قتال المسلمين بعضهم البعض، كما أن سب المؤمن بمثابة فسوق، ولا تخاصم أي أخ مسلم أكثر من 3 ليال، وإذا زادت عن ذلك كأنه قتله وفقا لبعض الأحاديث، لافتا أن الرسول لا يرغب في الضغينة والخصام والصدام.

وأوضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم تطرق في إحدى خطبه عن الكذب، فقال: «إياكم والكذب فإن الكذب لا يصلح في الجد ولا في الهزل، ولا يعد الرجل صبيه ثم لا يفي».

الرسول حرم الكذب في الجد والهزل

وأوضح بأن الرسول حرم الكذب في كل شيء، ولا يوجد ما يسمى بكذبة أبريل، الكذب خطأ سواء في الجد أو الهزل، ويجب علينا الاهتمام بهذا الأمر المجهول في التربية بتعظيم شأنه لأنه سيحدث تغييرا في الشخصية عندما يكون شخصا شفافا فعالا للخير وهادئ النفس فسيكون منتمي ومعمر للأرض.

وتابع: «متقولش لابنك هجيبلك شوكولاتة وبعدين متجبش، أنت كده بتربيه أن مفيش مانع إننا نخلف العهد، لازم تجيبله الشوكولاتة اللي أنت وعدته بيها يبقى لازم توفي، أوعى توعد أبنك أو بنتك بشيء وبعدين كلام الليل مدهون بزبدة وتقول عيل صغير وهينسى».