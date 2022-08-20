خالد الجندي: الجماعات السلفية تمرست في الكذب على المواطنين

شن الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على الجماعات السلفية، بسبب الفتاوى المغلوطة التي تصدر من بعض قياداتهم حول التعاملات البنكية وتحريمها، فذكر أن مؤسسات الدولة الدينية المتمثلة في مشيخة الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ووزارة الأوقاف، فضلًا عن مجمع البحوث الإسلامية، وهيئة كبار العلماء، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أجمعوا على أن التعاملات البنكية أمر جائز وليس حراما.

الجماعات السلفية خلقت حالة من الوسواس في العقيدة والعبادات

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة « دي إم سي»، أن تلك الفتوى ليست تأليف أو اختراعًا «جنديًا»: «يعني مش عندي، لكن الجماعات السلفية وغيرهم متمرسين في الكذب، وتعودوا أن يكذبوا على المواطنين، ويحرموا أشياء غير محرمة لأسباب اعفوني عن ذكرها».

وشدد على أن الجماعات السلفية خلقت حالة من الوسواس في العقيدة والعبادات، بعد الأحكام والفتاوى التي أصدروها بشأن عدم جواز التعامل مع البنوك، ووصفهم له بالربا.

هناك شيطان يتميز بالذكاء وآخر بالغباء

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه بفرضياته يرى أن هناك شيطانا يتميز بالذكاء وآخر يتميز بالغباء: «الوسواس في العبادات والعقيدة هو الشيطان الذكي، الشيطان الذكي هو من يجعلك تفعل المعصية وأنت مقتنع بها، ولكن الشيطان الغبي من يجعلك تفعل المعصية وأنت تعلم أنها معصية، لأنك ستتوب في أي وقت».