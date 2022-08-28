خبير اقتصادي: القوى الكبرى تسعى لخلق شراكات مع قارة إفريقيا

قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إنّ التعاون المصري مع القوى الكبرى متعدد المحاور ومفيد لاقتصادنا، مثل التعاون مع دول الصين واليابان وأمريكا والاتحاد الأوروبي، إذ يسعون إلى خلق شراكاتٍ مع القارة الأفريقية، وهي قارة بِكر لها مستقبل واعد ومتعطشة للاستثمارات والتعاون.

الصين تهتم بإفريقيا

وأضاف الخبير الاقتصادي، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، مع محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «الأوروبيون يهتمون بأفريقيا للحد من الهجرة غير الشرعية، إلا أن الصين تهتم بأفريقيا بأنها امتداد وأسواق لها وشراكات، كما أن أمريكا لها تاريخ طويل مع أفريقيا».

اليابان حاضرة بقوة في إفريقيا

وتابع الخبير الاقتصادي، بأن اليابان حاضرة بقوة في إفريقيا، ولا يمكن أن تترك هذا الملعب دون أن يكون لها دور، ومنذ عام 1993 بدأت في قمة تيكاد، وهي قمة تعبر عن رغبة اليابان في أن يكون لها موضع قدم في إفريقيا وتعاون في القارة السمراء، إذ بدأ الأمر بقمة وانتهى بأن نكون أمام منتدى يعقد كل 3 سنوات ترعاه الحكومة اليابانية ويشارك فيه رجال أعمال يابانيون.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنّ اليابان نجحت في جذب منظمات كبرى إلى هذا المنتدى، ويشارك فيه باستمرار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والبنك الدولي، والكثير من الكيانات، مشددًا على أنّها قمة «يابانية - أفريقية»، لكنها منفتحة على من يريدون المشاركة من المستثمرين ورجال الأعمال وصناع السياسات في العالم.