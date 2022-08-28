ضبط 2.75 طن أسماك مجمدة فاسدة وأدوية بيطرية منتهية الصلاحية بكفر الشيخ

تمكنت حملة بيطرية شنتها مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط 2 طن و752 كيلو جرام أسماك مجمدة مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك بتوجيهات من اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، وتحت إشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة.

ضبط أدوية بيطرية مجهولة المصدر

كما تمكنت الحملة من ضبط 63 عبوة أدوية بيطرية ما بين محظورة ومنتهية الصلاحية وبدون بيانات، خلال حملة على العيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية، وتحرر محضر بالمخالفة، وجار العرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في ملابسات الواقعة.

حملات بيطرية في كفر الشيخ

وفي سياق آخر، نظمت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، خلال الشهر الجاري، عددا من الحملات البيطرية على نطاق قرى ومراكز كفر الشيخ، لتحصين الماشية من الجاموس والأبقار والأغنام ضد مرض الحمى القلاعية، كما تم توفير الأمصال اللازمة لتلك الحملات، وذلك بهدف حماية الثروة الحيوانية والتي تقدر بنحو ربع مليون رأس ماشية في المحافظة.