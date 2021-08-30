تنسيق كلية الطب البيطرى جامعة الإسكندرية لعام 2021 والأوراق المطلوبة

تعد كلية الطب البيطرى جامعة الإسكندرية، واحدة من الكليات التى تتربع على عرش تنسيق المرحلة الثانية لطلاب شعبة علمي علوم، وذلك بعد انخفاض درجات التنسيق، وتعتبر كليات الطب البيطري في محافظات الجمهورية هى الخيار الأول لكثير من طلاب المرحلة الثانية شعبة علمي علوم.

كل ما تريد معرفته عن كلية الطب البيطرى جامعة الإسكندرية 2021

وتستعرض «الوطن»، كافة التفاصيل عن كلية الطب البيطرى جامعة الإسكندرية، بداية من إعلان التنسيق والأقسام بالكلية، التي يحتاجها الطلاب للتعرف على الكلية قبل الالتحاق بها.

تنسيق كلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية لعام 2021

وجاءت كلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية، في تنسيق المرحلة الثانية لطلاب علمي علوم.

مصاريف كلية الطب البيطرى جامعة الإسكندرية 2021

وقرر مجلس جامعة الإسكندرية، ثبات المصروفات الدراسية ليتمكّن الطلاب من دفع المصروفات الدراسية التي تقررها الكلية.

عنوان كلية الطب البيطرى جامعة الإسكندرية 2021

تقع كلية الطب البيطرى في الإسكندرية، في منطقة أبيس - القرية العاشرة ، شارع مديرية التربية والتعليم، وهى بجوار مزارع جامعة الإسكندرية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الطب البيطرى جامعة الإسكندرية لعام 2021

- أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة.

- على الطالب تقديم:

- أصل شهادة الثانوية العامة

- أصل شهادة الميلاد

- صورة البطاقة الشخصية

- صور شخصية للطالب

- طلب الالتحاق بالكلية ويضع عليه الطالب طوابع خدمات تعليمية.

ولابد أن يحصل الطالب على خطاب لإجراء الكشف الطبي بعد مراجعة ملفات الطلاب الجدد وبعد إجراء المقابلة الشخصية وانتظام الطلاب في الدراسة.

أقسام كلية الطب البطرى جامعة الإسكندرية 2021

- الادوية البيطرية

-الانسجة والخلايا

-التشريح وعلم الأجنة

-التغذية والتغذية الإكلينيكية

-الجراحة

-الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية

-الرقابة الصحية على الأغذية

-الصحة والامراض المشتركة

-الطب الشرعى والسموم

-الطفيليات

الفسيولوجيا

-الكيمياء

-الميكروبيولوجيا

-الولادة

-أمراض الدواجن والأسماك

-طب الحيوان